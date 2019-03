Conheça os benefícios do maracujá para a saúde

O maracujá é uma fruta rica em nutrientes e também conhecida pelo seu uso terapêutico. Na composição desse excelente fruto aproveitamos tudo: fruto, casca e semente e folhas para várias finalidades. A nutricionista clínica e funcional Cleonice Pereira, que atende pelo GetNinjas, detalhou quais são os benefícios da fruta para saúde, inclusive para quem está de dieta ou quer se prevenir de doenças.

O maracujá é uma excelente opção para quem quer perder peso, pois as calorias nele contidas são de baixíssimo índice glicêmico. Além disso, a pectina presente na casca do maracujá é uma fibra solúvel que atua na redução da absorção de glicose sanguínea, o que auxilia na perda de peso. Foto: Adobe Stock

Cada fruto tem em média 28 kcal ou 97 cal se considerarmos cada 100 gramas de polpa fresca. Em comparação com outras frutas com as mesmas propriedades nutricionais, como a manga e a uva, notamos que é uma das que tem a menor quantidade de caloria.

RICO EM NUTRIENTES

São muitos os nutrientes importantes para nosso organismo encontrados no maracujá, afirma nutricionista, pois é uma fruta rica em várias vitaminas e minerais. Em sua composição estão relacionadas as seguintes propriedades: fonte de vitamina C, vitaminas do complexo B2, B3, B6, vitamina A, e os seguintes minerais: ferro, cálcio, fósforo, magnésio, zinco, cobre, potássio e fibras.

BENEFÍCIOS À SAÚDE

Entenda como os nutrientes do maracujá auxiliam em várias funções orgânicas e reações químicas em nosso organismo:

– A vitamina A age como protetora da pele e visão;

– As vitaminas A, C e B favorecem o metabolismo e as reações enzimáticas do organismo como um todo;

– A niacina (vitamina B3) é auxiliadora na síntese de proteína. É importante para atletas e pessoas com necessidade de aporte protéico aumentado na dieta;

– Graças à sua riqueza em vitamina C, é considerada um potente antioxidante que combate radicais livres, fortalece o sistema imunológico, auxilia no combate às infecções e aumenta a absorção de minerais como ferro, zinco e magnésio quando consumido perto das grandes refeições.

– Também atua como protetor ósseo e tecidos. A pectina, presente na casca do maracujá, é uma fibra solúvel que atua na redução da absorção de glicose sanguínea, e por isso auxilia no tratamento do diabetes e colesterol.

TRATAMENTO E PREVENÇÃO

As propriedades do maracujá proporcionam benefícios para saúde e boa forma. Os casos em que seu consumo é recomendado e auxiliará no tratamento e prevenção de doenças são:

Prevenção e combate contra o câncer

Suporte ao sistema imunológico

Insônia

Má circulação

Ajuda a manter as células do cólon saudáveis

Má digestão

Necessidade de aumento da hemoglobina no sangue

Melhoria da saúde dos olhos

Alteração da pressão sanguínea

Ajuda a manter o bom humor

Alívio para a asma

Baixa densidade dos ossos

RECEITA

GELADO DE MARACUJÁ

Ingredientes

– 3 colheres (sopa) de adoçante em pó

– 4 colheres (sopa) de suco de maracujá

– 1 envelope de gelatina em pó sem sabor

– 1 copo de iogurte desnatado

Modo de preparo

Colocar a gelatina numa tigela e hidratar com 3 colheres (sopa) de água. Levar ao fogo, em banho-maria, por 5 minutos, ou até amolecer. Bater no liquidificador a gelatina, o iogurte, o suco de maracujá e o adoçante, bater por 2 minutos, ou até ficar homogêneo. Distribuir em 2 taças individuais e levar para gelar por 2 horas, ou até endurecer. No momento de servir, decorar com folha de hortelã.

Rendimento: 2 porções.

Valor nutricional e calórico:

Cada porção equivale a uma taça de 130g

Calorias = 115 Kcal

Carboidratos = 14,58g

Proteínas = 10,79

Lipídios = 1,69 g