Conheça os benefícios do broto de bambu para a saúde

Foto: Pixabay - CC

Ao falar em broto de bambu, não é muito difícil imaginar um urso panda se alimentando em algum lugar no interior da China. Mas ele também pode estar presente na sua dieta. Os benefícios são muitos. Por isso, passar a consumi-lo é algo muito bem-vindo.

Uma das características mais marcantes do broto de bambu é que ele é rico em vitaminas do complexo B. Essas, de uma forma geral, ajudam no bom funcionamento do sistema nervoso central, melhorando a memória, garantindo o bem-estar dos neurônios e, ainda, evitando o surgimento de doenças cerebrais – como é o caso do mal de Alzheimer.

Outra vantagem é que ele ajuda a reduzir os níveis de colesterol ruim (LDL) no sangue. Isso ocorre porque o alimento possui quantidades muito baixas de calorias e gorduras.

Rico em minerais

O broto de bambu também é um alimento rico em diferentes tipos de minerais. O primeiro deles é o ferro, responsável pelo aumento de hemoglobina no sangue. Essa proteína, por sua vez, permite o transporte de oxigênio pelo corpo e, quando está em baixas quantidades, gera a anemia.

Já o cálcio fortalece ossos e dentes, evitando a osteoporose. Enquanto isso, o fósforo, além de ter uma atuação similar à do cálcio, ajuda a dar mais energia e disposição para o corpo. Por fim, o broto de bambu conta com cobre e manganês.

Preparo

Antes de mais nada, o ideal é descascá-lo por completo. Depois, é cortar em tiras ou rodelas e ferver por 10 minutos. Após esse período, troque a água e, quando ferver, mais uma vez jogue-a fora e repita o processo pela terceira vez. Isso é feito para que a sua parte amarga saia.

Há quem prefira acrescentar um pouco de açúcar na água para ajudar nesse processo. Por fim, deixe o alimento descansar em água fria por algumas horas. Uma dica é usá-lo no lugar do palmito, já que a sua consistência é muito parecida, além de ele ser bem saboroso.