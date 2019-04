Conheça os benefícios da maçã para a saúde e estética

A maçã é uma das frutas mais cultivadas e conhecidas no mundo. Até Branca de Neve, em seu conto de fadas, saboreou o fruto com casca vermelha e apetitosa. Originária da Ásia e da Europa, a maçã se espalhou por diversos países. Tem mais de 2,5 mil espécies catalogadas. As mais conhecidas no Brasil são: gala e fuji.

Sabor agradável, aparência atraente e praticidade fazem da fruta uma grande aliada de quem deseja levar para o trabalho um lanche rápido e apetitoso, por exemplo. Mas você sabe quais são os benefícios da maçã para a saúde? Rica em fibras, vitaminas e sais minerais, a maçã ajuda a manter a taxa de colesterol em padrões recomendados, por exemplo. A lista de vantagens é grande.

Dieta

Para quem busca manter o corpo em forma, a fruta tem importante papel na dieta. Afinal, a pectina presente na maçã dificulta a absorção de gorduras. Outra vantagem: o consumo periódico ajuda o bom funcionamento intestinal.

Estética

Além de contribuir na conquista do corpo desejado, a maçã é eficaz na prevenção do envelhecimento precoce. Isso ocorre por causa do flavanóides, que combatem os radicais livres. Além disso, a fruta fortalece as gengivas e limpa os dentes, auxiliando na higiene bucal.

Saúde

Além da estética, a fruta contribui e muito com a saúde. As altas concentrações de fibras e vitaminas B, C e E reduzem as chances do desenvolvimento de um AVC. Já o potássio e a pectina presentes são benéficos para o coração, evitando o depósito de gorduras na parede arterial e melhorando a circulação sanguínea.

A fruta ainda auxilia no combate à anemia, tanto pela presença do ferro quanto da vitamina C.