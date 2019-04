Diferenças e benefícios das uvas roxas e verdes

Pequena, mas poderosa. É assim que podemos definir a uva, uma das frutas mais conhecidas e consumidas no Brasil. Saboroso, o fruto ajuda na prevenção de câncer, além de melhorar o funcionamento do intestino e combater problemas cardíacos. Tanto a roxa quanto a verde possuem principalmente na casca grande quantidade de antioxidantes e água.

A fruta não tem colesterol em sua composição. A quantidade de calorias também é baixa: cerca de 90 em aproximadamente 150 gramas. Por isso, é recomendada para quem deseja perder peso.

Apesar da grande variedade de nutrientes, a uva tem um grande aliado chamado antioxidante, uma substância que protege as células contra os radicais livres.

É possível encontrar nos mercados e feiras uvas de diversos tipos. Cada uma possui propriedades diferentes que se destacam.

Roxas

Essas uvas são ricas no antioxidante resveratrol, principalmente encontrado na casca. Essa propriedade é transferida também ao vinho tinto, tornando assim recomendado o consumo moderado.

Entre os benefícios da uva roxa estão: prevenção da anemia, por conta do ácido fólico; melhoria das funções intestinais e prevenção de câncer e doenças cardíacas.

Verdes



Mais fáceis de produzir, as uvas verdes ajudam a melhorar a circulação. Além disso, possuem grande quantidade de vitaminas K e B1, que ajudar na fixação do cálcio e, assim, garantem a saúde dos ossos. Possuem menos açúcar que as uvas roxas, o que beneficia na dieta, e também contribuem na prevenção do câncer.