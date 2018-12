Confira alguns itens de cozinha que podem influenciar nossa saúde

Você sabia que panelas de aço inox ou alumínio precisam ser trocadas a cada 12 meses. Tábuas de corte de madeira e plástico precisam ficar de molho no vinagre para correta higienização. Esses são alguns exemplos de informações pouco conhecidas e divulgadas que geram muitas dúvidas. Conheça outras dicas importantes, comentadas pelo coordenador técnico da Maria Brasileira, franquia de serviços e cuidados, João Pedro Lucio.

Panela de fogo

De acordo com o João Pedro, todos os modelos de panelas podem ser usados, basta ter os cuidados necessários. “As panelas de aço inox e alumínio, por exemplo, têm a fama de serem tóxicas, mas não é bem assim. Hoje em dia, a maioria das pessoas possuem esses modelos e não há nada demais nisso. Porém, é indicado que esse tipo de panela seja trocado a cada 12 meses ou quando ela começar a encrustar e não limpar direto”, afirma. Segundo o profissional, os modelos antiaderentes são os mais indicados. Apesar de serem feitos de alumínio, eles ganham um revestimento em teflon, o que evita que os alimentos grudem. “A única questão é que esse tipo de panela risca facilmente, ocasionando a perda do revestimento”, conta João. Caso isso aconteça, é recomendado trocar o utensilio, pois o teflon é composto de politetrafluoretileno, que quando exposto a altas temperaturas, a médio prazo, pode causar problemas ao pulmão. O profissional ainda indica as panelas feitas de aço cirúrgico, cerâmica e porcelana. “São modelos que não passam nenhum tipo de substância para a refeição. Além disso, conservam facilmente o calor, são fáceis de limpar e antiaderentes”, conta João. Foto: Adobe Stock

Tábua de corte

Tanto as tábuas de madeira quanto as de plástico são as mais nocivas para a saúde. “Os cortes que os materiais sofrem facilitam a aderência de restos de alimentos, além de proporcionarem um ambiente perfeito para a proliferação de bactérias”, diz o profissional. “O ideal é lavá-las com água corrente e sabão neutro e depois deixá-las de molho no vinagre por 5 minutos. Após este período, o objeto deve ser seco com um papel toalha e armazenado em um ambiente arejado”, explica. Além de todo esse cuidado é preciso que a troca das tábuas seja feita periodicamente. As mais indicadas para o uso diário são as feitas em vidro ou as fabricadas em bambu e polietileno. “A única questão negativa da tábua de vidro é que o atrito com o material tira o corte da faca, que precisará ser afiada com maior frequência. Ambos os materiais podem ser lavados apenas com água e detergente, possuem grande durabilidade e não riscam”, conta.

Alimentos

“Os potes de vidro são os mais indicados para armazenar a comida. São fáceis de higienizar, não reagem ao contato com o alimento ou com o calor e podem ser refrigerados sem preocupações”, afirma João. Uma segunda alternativa apontada são os modelos de inox, mas, assim como no caso das panelas, é preciso ter cuidado para não arranhar, o que liberaria os metais usados em sua fabricação. Mais comuns no mercado, os potes de plástico produzidos com materiais, como o bisfenol-A ou BPA liberam toxinas quando entram em contato com alimentos e bebidas, prejudicando à saúde. “É preciso se atentar à qualidade do produto e ao prazo de validade do mesmo. Um pote de plástico que foi lavado inúmeras vezes acaba ficando com rasuras causadas pela esponja, o que contribui para o armazenamento de resíduos”, adverte.

Louça suja

Não adianta ter todo o cuidado com os utensílios de cozinha e esquecer da higiene da esponja de lavar louça. “Depende muito da frequência com que a esponja é usada e da higienização que ela recebe. Uma família que a utiliza várias vezes ao dia deve fazer a troca em no máximo 10 dias. Já quem utiliza pouco, pode prolongar o uso”, afirma. Como a cozinha é um local propício para a proliferação de bactérias e germes, deve-se higienizar a esponja corretamente toda vez que ela for utilizada. “Não basta lavá-la na torneira. O ideal é fervê-la por 5 minutos e depois deixar secar bem”, finaliza.