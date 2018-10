Como funciona terapia biológica?

A imunoterapia, também conhecida por terapia biológica, é um tipo de tratamento que fortalece o sistema imune do próprio paciente fazendo com que o corpo possa ser capaz de combater vírus, bactérias e até mesmo o câncer e doenças autoimunes. Desta forma, esta terapia estimula o sistema imunológico para trabalhar mais e melhor, facilitando o combate das diversas doenças, ou pode fornecer componentes específicos que vão ajudar o sistema imunológico a combater a doença, como é o caso dos anticorpos monoclonais.

Além de se aumentar as chances de cura do câncer, mesmo nos casos avançados, a imunoterapia também é bastante usada em forma de vacinas contra alergias respiratórias. Como a imunoterapia apenas estimula o sistema imunológico, não é capaz de tratar rapidamente os sintomas da doença e, por isso, o médico pode associar outros medicamentos, como anti-inflamatórios, corticoides ou analgésicos, para diminuir o desconforto do paciente. Foto: Divulgação

A imunoterapia é uma opção que pode ser sugerida pelo médico que está orientando o tratamento de cada tipo de doença e, por isso, sempre que necessária, é feita pelo médico especialista da área.

Assim, no caso do câncer, por exemplo, pode ser feita nos institutos de oncologia. Mas no caso de doenças da pele, deve ser feita por um dermatologista e no caso de alergia respiratória o médico mais indicado é o alergologista.

Como funciona

Dependendo do tipo de doença e do seu grau de desenvolvimento a imunoterapia pode funcionar de formas diferentes, que incluem:

• Estimular o sistema imune para que combata a doença com mais intensidade, sendo mais eficiente.

• Fornecer as proteínas que tornam o sistema imune mais eficaz para cada tipo de doença.

• Injeção de anticorpos monoclonais de pessoas doentes que estão conseguindo combater a doença.

Quando é indicada

A imunoterapia é um tratamento que é indicado quando:

• A doença provoca sintoma graves que interferem nas atividades do dia-a-dia.

• A doença põe em risco a vida do paciente.

• Os restantes tratamentos disponíveis não são eficazes contra a doença.

• Além disso, a imunoterapia também é indicada nos casos em que os tratamentos disponíveis provocam efeitos colaterais muito intensos ou graves, que podem colocar em risco a vida do paciente.