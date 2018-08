Como conservar e guardar a esponja de lavar louça

A esponja é o objeto mais contaminado da cozinha, segundo o biomédico e microbiologista Roberto Figueiredo, conhecido como Dr. Bactéria. Por conta disto, cuidar da higiene da pia e da esponja é algo essencial para garantir a saúde da casa. Muitas vezes a família inteira se vê sofrendo com diarreias e vômitos, acreditando ter pego uma intoxicação na rua quando o problema estava dentro de casa.

Utilizar corretamente a esponja de lavar louça é o primeiro passo para evitar este tipo de situação. Que tipo de produto usar, como conservar, por quanto tempo utilizar e o que não se deve fazer com a esponja de lavar louça.

Confira 5 dicas do especialista:

1 Esponja seca sempre

Após lavar a louça, deve-se enxaguar bem a esponja em água corrente até parar de sair espuma. Retirada toda a espuma, deve-se torcer bem a esponja e guardar em local seco, de uma forma que permita escorrer os restos de água. Nunca deixe a esponja sobre o sabão, em recipientes que não permitem o escoamento da água, nem embaixo da pia. Uma dica é deixar a esponja secar completamente sobre o escorredor de louças.

2 Sabão nunca!

Use somente detergente na esponja e nunca sabão, líquido ou em pedra, pois este tipo de produto não apresenta características bactericidas e pode levar germes para a esponja e, consequentemente, para as louças.

3 Fique atento às novidades

4 Desinfecção diária

Para desinfetar as esponjas tradicionais, o que deve ser feito uma vez ao dia, o Dr. Bactéria explica três métodos acessíveis. O primeiro é lavar a esponja, embrulhar em um papel toalha, colocar em um pires e levar ao microondas por um a dois minutos. Outra opção é lavar a esponja e deixá-la submersa em um recipiente com água fervendo por três minutos. O terceiro é imergir a esponja em uma solução de 2 colheres de sopa de água sanitária mais 1 litro de água, por 10 minutos.

5 Just a week!

Independente da marca ou tecnologia, a vida útil da esponja doméstica é de uma semana. Portanto, após este período, ela deve ser descartada. Nunca reutilize a esponja, por exemplo, separando-a para a limpeza de um outro ambiente, como a área de serviço ou banheiro.

Importante saber

Um estudo feito pela Fundação de Pesquisa para Saúde e Segurança Social (FESS), em parceria com a Universidade de Barcelona, apontou que a pia da cozinha possui 100 mil vezes mais germes do que no banheiro e que eles se concentram principalmente nas esponjas e nos panos.

“Isso acontece, pois são utensílios que estão em contato com a água o tempo todo, e os locais com umidade são os preferidos das bactérias”, explica o biomédico e microbiologista Roberto Figueiredo, conhecido como Dr. Bactéria.

Ele comenta também que a umidade é só um dos fatores que estimula a proliferação de germes e bactérias, sendo que os resíduos dos alimentos é que “alimentam” esta proliferação.

Louças mal lavadas, tábuas e colheres de madeira, cantos de pia são exemplos clássicos de locais que acumulam restos de alimentos e geram contaminação cruzada. E a esponja é o utensílio que mais causa este tipo de contaminação.

“A pessoa lava a tábua de madeira contaminada com a mesma esponja que lava seus pratos e copos, por exemplo, espalhando bactéria por toda a louça. Esse tipo de contaminação pode causar diarreia e febre”, afirma o biomédico.