Como ajudar as crianças a se alimentarem melhor

A maioria dos pais provavelmente concordaria que as refeições com as crianças podem ser desafiadoras. Queremos que nossos filhos sejam saudáveis e tenham uma nutrição equilibrada. Mas descobrir como realizar melhor esses objetivos às vezes pode ser mais difícil do que imaginávamos. Existem quatro diferentes estilos de alimentação que a maioria dos pais adota. O primeiro, “controle”: a criança não tem voz para saber quanto de cada opção de comida é permitida. Os pais forçam o filho a limpar o prato ou a realizar número estipulado de mastigadas antes de deixar a mesa ou comer uma sobremesa. O segundo, “permissivo”: se aproxima mais da alimentação centrada na criança. Os pais permitem que ela consuma o que quiser e quando quiser.

Foto: Pixabay - CC

O terceiro, “negligente”: os pais que adotam esse estilo geralmente não estão envolvidos nas escolhas alimentares de seus filhos. Eles podem não comprar comida regularmente ou colocar refeições ativamente na mesa. E por último, “amor com limites”: os pais que abraçam este estilo podem dar às crianças uma escolha antes de preparar uma refeição. Eles consideram as preferências de seus filhos quando preparam os alimentos, mas uma vez que a refeição é feita, essa é a única opção disponível. Também não há brigas sobre quais alimentos na mesa devem ser consumidos ou em que quantidades eles devem ser consumidos. A criança faz essas escolhas, enche o prato com o que quer comer e termina a refeição quando está saciada. Descobriu-se através de pesquisas que o estilo de alimentação autoritário (controle) restringe a capacidade de uma criança ouvir e reconhecer suas próprias sugestões de fome e saciedade.

Crianças criadas com esse estilo de alimentação também são mais propensas a lutar contra problemas de peso e a incapacidade de parar de comer quando não estão mais com fome. As crianças criadas sob um estilo de alimentação permissivo tendem a lutar mais com a criação de limites alimentares saudáveis. Elas são mais propensas a preferir lanche ou junk foods e refeições com valor nutricional limitado e, têm dificuldade em regular a ingestão de alimentos. O estilo de alimentação negligente pode contribuir para a insegurança alimentar já que essas crianças não sabem como ou quando a próxima refeição está chegando, ficando mais obcecadas com comida e propensas a comer em excesso durante toda a vida.

O estilo autoritativo ou “amor com limites” é, na verdade, o único estilo de alimentação associado à promoção de um relacionamento saudável com a comida. Através dele, as crianças são ensinadas a ouvir suas sensações de fome e saciedade. Eles têm a capacidade de formar sua própria preferência de gosto, mas ainda são fornecidos limites em torno das refeições. Você não precisa se preocupar com o quanto seu filho está comendo ou negociar que ela coma mais de algum alimento específico. Você põe a comida na mesa e permite que eles aceitem a responsabilidade pelo que e quanto comem. As crianças começam a desenvolver suas próprias preferências de gosto, geralmente se aventurando em experimentar mais opções de alimentos, já que elas não se sentem pressionadas ou forçadas. Elas também aprendem a ouvir melhor seus próprios corpos. E o principal, elas aprendem como fazer boas escolhas alimentares observando seus pais fazerem o mesmo.