Combate ao câncer de próstata

O cuidado com a saúde masculina, sobretudo no Novembro Azul – mês de alerta à conscientização, prevenção e ao diagnóstico do câncer de próstata –, merece sempre muita atenção. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca), o número de novos casos de câncer de próstata em 2018 está acima de 68,2 mil – surpreendentemente acima do câncer de mama, 59,7 mil – em todo o País, com óbitos superiores a 13,7 mil.

A boa notícia é que, de acordo com o instituto, o avanço notado nas taxas de incidência no Brasil pode ter como causa parcial a evolução dos métodos diagnósticos (exames), do aumento da qualidade dos sistemas de informações nacionais e da elevação da expectativa de vida. Foto: Divulgação

O câncer de próstata, tal como o de mama em mulheres, é o segundo mais comum entre os homens (atrás apenas do câncer de pele não-melanoma), como também apontam dados do Inca. Assim, para o oncologista e diretor da Oncoclínica Centro de Tratamento Oncológico – unidade do Grupo Oncoclínicas no Rio de Janeiro –,Carlos de Andrade, tão importante quanto estar atento aos sintomas é manter uma agenda regular de visitas ao médico, a fim de identificar precocemente um diagnóstico, caso haja suspeita da doença.

“Se o tumor for descoberto no estágio inicial, há tratamento e elevadas chances de cura. Caso ele se espalhe pelo corpo, essas chances desaparecem. Muitos homens desconhecem que somente o exame do PSA – Antígeno Prostático Específico, que pode indicar o aparecimento de problemas na próstata, caso apresente alterações – não é suficiente para diagnóstico de todos os tumores. Por isso, é fundamental que homens a partir dos 40 anos (caso tenham histórico familiar, pois a recomendação é para os que não têm fatores genéticos é a partir dos 50 anos) procurem um urologista para a realização do toque retal. A avaliação pode ajudar muito no diagnóstico precoce, salvando vidas”, orienta o médico.

O oncologista destaca, ainda, que tornar universal a toda a população sintomas, formas de prevenção e fatores de risco pode fazer a diferença na redução do número de novos casos: “Sinais como sangue na urina, sensação de bexiga não completamente vazia e dificuldade de urinar são os mais comuns e apontam para a presença de tumores na próstata. Também é essencial saber que a qualidade de vida é uma poderosa arma de prevenção. A combinação de exercícios regulares com um cardápio saudável, repleto de frutas, legumes, cereais, grãos integrais e pouca gordura, sobretudo as de origem animal, é um forte aliado na prevenção do câncer de próstata”, garante Carlos de Andrade.

CÂNCER DE PRÓSTATA

É preciso estar atento aos seguintes sinais, que podem indicar a presença de um tumor:

Dificuldade para urinar;

Diminuição da quantidade de urina;

Dificuldade em interromper a passagem da urina;

Vontade frequente para urinar, acordando várias vezes durante a noite para ir ao banheiro;

Sensação de que a bexiga ainda está cheia, mesmo após urinar;

Urinar em gotas;

Dor na região dos testículos;

Impotência ou dificuldade para manter a ereção;

Dor ao ejacular;

Presença de sangue no sêmen.