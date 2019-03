Cinco exercícios para transformar o corpo

Para quem deseja ter mais saúde e um corpo em forma, o ideal é apostar em exercícios que realmente farão a diferença. Pensando nisso, o Master Trainer Giuliano Cangiani elencou cinco exercícios rápidos que estimulam a musculatura do corpo todo.

“O objetivo desse treino de HITT é manter o batimento cardíaco elevado, otimizando a queima de calorias. A ideia também é realizar o efeito EPOC, quando o organismo continua queimando calorias após a atividade, por conta da alta intensidade”. Foto: Divulgação Strong By Zumba®

Squat ou agachamento

O exercício é muito eficaz para trabalhar os membros inferiores, em especial coxas e bumbum. “É importante atenção na execução: pés alinhados com os ombros, tronco reto ao agachar, sempre olhando para a frente, mantendo o peso nos calcanhares sem deixar que os joelhos ultrapassem a linha do pé”, explica Giuliano. Foto: Divulgação Strong By Zumba®

Lunge ou avanço

Também é focado nos membros inferiores. É um exercício intensivo para quadríceps, gémeos, glúteos e bíceps femorais. “Erros comuns são quando o aluno leva o joelho à frente do pé, curva a coluna e traz o joelho para dentro”, alerta o Master Trainer. Foto: Divulgação Strong By Zumba®

Plank ou Prancha

Focado na concentração de força isométrica – sem movimentos – que envolve manter-se em uma posição por um longo período. “Esse é um dos exercícios mais eficazes para quem deseja definir o abdômen. É importante sempre ter em mente durante a execução, que o esforço deve estar todo concentrado nessa região”, explica Giuliano. Foto: Divulgação Strong By Zumba®

Pushup ou flexão de braços

Nada mais é do que o simples movimento de se empurrar do chão. Giuliano explica a importância do exercício “ele é um dos mais completos pois trabalhamos além da parte superior – braços, peito e ombros – a musculatura do abdômen”. Foto: Divulgação Strong By Zumba®

Jumping Jacks ou polichinelos

Os polichinelos são extremamente importantes para aquecer o corpo. “Muitos costumam subestimar a importância desse exercício e o relacionam a uma atividade puramente aeróbica. Eles aumentam a frequência cardíaca e fazem os músculos trabalharem bastante”, finaliza o Master Trainer.