Como reverter danos do excesso na Páscoa

A farra dos ovos de Páscoa deu o tom no último domingo? Opções variadas, de tamanhos e tipos. Mas, depois disso, vem a preocupação: como cuidar para que o excesso de chocolate não vire um problema?

Em primeiro lugar, é interessante ver o tamanho da atração dos brasileiros por este doce. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), a média do consumo de chocolate em 2018 superou 5 quilos por pessoa na Grande São Paulo.

Antidepressivo

Uma das principais razões dessa paixão por chocolate é que ele age como uma espécie de antidepressivo natural. Isso acontece porque o chocolate faz com que o sistema nervoso libere substâncias estimulantes, o que nos leva a ter momentos de prazer intenso.

Dicas

Pois não tem jeito: consumir uma quantidade grande de chocolate em pouco tempo, além de fazer você ganhar alguns quilinhos, pode até intoxicar o corpo. O ideal é comer até 30 gramas por dia, caso a pessoa tenha bons hábitos alimentares e pratique atividades físicas. Entretanto, quem comeu um pouco (ou muito) mais do que essa quantidade, precisa de um plano emergencial para reverter os danos.

Para começar, o recomendável é caprichar na hidratação. Beber bastante água e tomar sucos de frutas como abacaxi e maçã. Afinal, a água ajuda a eliminar as toxinas e os sucos são diuréticos. Juntos, eles farão o corpo desinchar.

Outra dica é fazer escolhas inteligentes nas refeições para poupar o corpo. No almoço e no jantar, prefira carnes brancas ao invés da vermelha, grelhadas, cozidas ou assadas. Quanto a alimentos muito gordurosos e doces, então, é bom dispensar.