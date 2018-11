Chá de hortelã: benefícios

Produtos naturais, como chás, são sempre bem vindos para a saúde. O caso da hortelã ocupa lugar à parte, devido às especiais peculiaridades que oferece à saúde do corpo, pele e vitaminas que possui. Sem falar que é comprovadamente um excelente emagrecedor. A planta possui substratos e substâncias que estimulam e favorecem o sistema digestivo, além de ser diurético, reduzindo o inchaço provocado por alimentação.

O emagrecimento com o chá de hortelã já possui vários estudos. Ao estimular o bom funcionamento do sistema digestivo, a hortelã, de onde é extraída a menta, permite que todo o organismo trabalhe corretamente. Também é sabido que seu aroma age para acalmar e melhorar a coordenação motora em geral.

Seus benefícios começam no tratamento de gripe e resfriados, chegando ao alívio do estresse, porque é relaxante. Tem quem use suas folhas para aromatizar ambientes e colocam embaixo do travesseiro para aproveitar seu efeito tranquilizante e relaxante durante o sono. Foto: Divulgação

Como contém muitas vitaminas e sais minerais, o chá de hortelã ajuda na proteção ao corpo de quem o consome regularmente, impedindo infecções, inflamações e outras agressões externas ao organismo, fortalecendo assim o sistema imunológico.

Com suas vitaminas dos complexos A, B e C, a hortelã age em defesa do corpo. E com minerais como o ferro, fósforo e o cálcio, atua melhorando a disposição do organismo ao tornar-se importante complemento nutricional.

O chá de hortelã traz também outras vantagens ao organismo. É bom para combater o desconforto de náuseas e dores de cabeça em viagens e até mesmo durante a gravidez. Suas folhas podem ser empregadas no tratamento de queimaduras, com aplicações sobre a pele, auxiliando na recuperação dos tecidos.

Na aromaterapia, é utilizada para o relaxamento físico e mental. E, exatamente para o relaxamento e combate ao estresse, o chá de hortelã pode ser acompanhado de um confortável banho de banheira, com imersão por algum tempo em água morna com as folhas da planta na água.

Portadores de doenças crônicas, como rinites e alergias no sistema respiratórios, têm no chá de hortelã uma companheira de grande valor. Neste caso, não se trata de tomar a bebida, mas aspirá-la profundamente, o que também é bom no tratamento da asma. O alívio costuma ser imediato nas vias respiratórias.

No período da amamentação, muitas mulheres costumam ter dores nos mamilos e desconforto nesta região. O consumo do chá de hortelã também é indicado para aliviar estas tensões e melhorar o estado geral da mamãe.

Pesquisas têm demonstrado que, ao cheirar folhas de hortelã, o indivíduo desperta seu funcionamento cerebral, propiciando a renovação de energias. Isso auxilia na redução do cansaço e desânimo. Ou seja, o chá de hortelã também atua contra a fadiga, recuperando forças.

Fonte: tudoela.com/cha-de-hortela