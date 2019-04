Chá de hibisco ajuda na dieta e combate a TPM

Foto: Divulgação

Vai um chá aí? Esse aqui tem uma utilidade especial. O chá de hibisco é preparado com o cálice do botão seco da flor chamada Hibiscus sabdariffa, que não é aquela espécie normalmente encontrada nos jardins.

A bebida conta com diversas substâncias antioxidantes, como os flavonoides, especialmente as antocianinas, que possuem efeito cardioprotetor, vasodilatador e contribuem muito para evitar o acúmulo de gorduras.

Dieta

O chá de hibisco também emagrece porque contém um inibidor que bloqueia a produção de amilase, uma enzima que transforma o amido em açúcar. Beber chá de hibisco após as refeições vai ajudar a reduzir a absorção de carboidratos, o que gradualmente levará à perda de peso.

Tem ainda efeito diurético. O consumo diário da bebida pode reduzir ou evitar a retenção de líquidos, diminuindo o inchaço causado por medicamentos, TPM e má circulação, por exemplo.

Componentes

Os componentes nutricionais podem variar de acordo com o tipo do hibisco, local de plantação e até o processo de trituração. Mas, em geral, uma xícara de 200ml, com 4g de hibisco, possui cerca de 40 calorias, 1,3g de gordura, 14,8g de carboidratos, 0,9g de proteínas e 0,6g de fibra alimentar.

Apesar de ter um valor calórico um pouco mais elevado se comparado a outros chás (o preto ou de camomila têm, aproximadamente, duas calorias por xícara), o de hibisco fornece propriedades funcionais bastante benéficas ao corpo e à alimentação.

Contraindicação

A bebida possui o efeito de reduzir estrogênio (hormônio feminino) que pode interferir na fertilidade da mulher e gravidez, além de causar defeitos em fetos. Portanto, deve-se ter cautela ao tomar esse chá quando se quer engravidar e não consumi-lo se estiver grávida ou amamentando.