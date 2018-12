Capim-limão traz diversos benefícios à saúde

O capim-limão, também conhecido popularmente como capim-cidreira ou capim santo, é considerado por muitos como um excelente aliado da saúde. Além de ser usado com fins terapêuticos na medicina popular, essa planta já teve muitos benefícios comprovados cientificamente. Isso significa que, muitas das propriedades medicinais atribuídas a ela não são meras crendices.

O capim-limão é rico em vitaminas do complexo B, vitamina A, vitamina C, potássio, folato, cálcio, cobre, manganês, fósforo, magnésio, além de ferro e zinco. Também é rico em antioxidantes, além de compostos fenólicos e flavonoides. Isso se traduz em uma série de melhorias na saúde.

Como o capim-limão também possui propriedades analgésicas, atua no alívio de dores, como enxaqueca e cefaleia. Além disso, por possuir fito nutrientes, alivia as câimbras e até mesmo eventuais espasmos musculares, ajudando ainda contra lesões causadas na prática de esportes e dores nas costas.

TEMPERO. Além de usada para fins terapêuticos, a planta também agrega valor dentro da culinária, sendo muito conhecida na gastronomia de países como Vietnã, Malásia e Tailândia. Pode ser usada para agregar sabor em diferentes tipos de chás e sopas.

SAÚDE DA PELE. Quando usada como tônico, se torna aliada de quem possui pele oleosa e acnosa, uma vez que possui propriedades antisséptica e adstringentes.

Outros benefícios do Capim-limão

Ajuda contra insônia

O chá do capim-limão é um sedativo leve, pois atua diretamente nos músculos e nervos, deixando-os mais relaxados, proporcionando um sono mais tranquilo e de qualidade.

Cuidado dos pés

Por possuir propriedades sanitizantes e antibacterianas, a planta pode ser usada na imersão dos pés, pois ajuda no combate a possíveis maus odores. Também auxilia em tratamento de algumas infecções, como candidíase vaginal e oral, e micose.

Revitalizante

Quando o capim-limão é utilizado na aromaterapia, oferece efeito revitalizante na mente e corpo, auxiliando ainda no estímulo da circulação.

Controla a lipidemia

O capim-limão ajuda a reduzir os níveis dos triglicerídeos e colesterol ruim (LDL). Como consequência acaba auxiliando na prevenção de aterosclerose.

Estômago

O uso do óleo essencial auxilia na prevenção de possíveis distúrbios gastrointestinais, como úlcera. Também auxilia no combate a infecções como a Escherichia coli e o Helicobacter pylori.

Ação diurética

Auxilia na desintoxicação do organismo, uma vez que estimula o corpo a eliminar líquidos retidos. Ela faz a estimulação dos linfonodos, diminuindo o inchaço do corpo.

Combate a obesidade

Por ser citral, a planta ajuda na prevenção de acúmulo da gordura na região abdominal, fazendo com que o corpo utilize a energia acumulada, ajudando a prevenir o ganho de peso.

Previne o câncer

Vem se mostrando um ótimo aliado na prevenção e até mesmo tratamento de alguns tipos de câncer. A lista inclui, por exemplo, o câncer de mama, pele e fígado.

Protege o DNA

Como o capim-limão possui substâncias antioxidantes, oferece proteção às células contra possíveis danos ocasionados por radicais livres no DNA. Como resultado, previne o envelhecimento e reduz chances de desenvolver certos tipos de câncer.

Problemas respiratórios

Na medicina Ayurvédica, é muito usada em tratamento dos resfriados e tosses. Ajuda a proporcionar alívio em sintomas da gripe, congestão nasal e asma.

Combate a febre

A medicina Ayurvédica também usa o capim-limão para diminuir a febre. Isso porque ele conta com propriedades indutoras de suor e antipiréticas.

Diabetes tipo 2

Por possuir citral, ele ajuda no controle dos níveis de insulina presentes no corpo, aumentando a tolerância à glicose. Pode servir como um tipo de complemente ao tratamento da diabetes tipo 2.

Seu consumo como chá

O consumo do capim-limão é muito simples e pode ser feito em forma de chá gelado ou quente. Ao preparar o chá é bom evitar ferver suas folhas, para não perder suas propriedades. O ideal é picar as folhas e colocá-las em água quente em uma panela com tampa, deixando descansar até que fique morno e bom para consumo. Também pode ser usada em forma de cataplasma, com aplicação das folhas diretamente sobre as juntas ou dores musculares.

É importante alertar, no entanto, que apesar dos muitos benefícios, o capim-limão também pode gerar algum tipo de reação alérgica em algumas pessoas. Se isso ocorrer suspenda o seu consumo imediatamente. Gestantes e lactantes também não devem ingerir a bebida sem o aval de um médico.