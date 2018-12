Brincar dá autonomia às crianças

Foto: AdobeStock

Muito tempo da infância está sendo dedicado a redes sociais, internet ou jogos virtuais. Isso é extremamente prejudicial, pois além do sedentarismo, faz com que as pessoas fiquem mais introvertidas, tímidas e sem facilidade para lidar com o mundo ao seu redor.

E por que brincar é tão importante? Momentos de brincadeira proporcionam às crianças algumas situações que são excelentes para o seu desenvolvimento. A interação é um desses itens, pois por meio do brincar, a criança tem contato com semelhantes, aprendendo e estimulando a cooperação, a fala e, também, as relações sociais.

Outro aspecto importante do brincar é dar autonomia às crianças. Os momentos de brincadeira são os primeiros passos que os filhos dão sem o auxílio direto dos pais, é quando as crianças agem por conta própria e experimentam possibilidades.

É também por meio das atividades lúdicas que as crianças conseguem organizar suas emoções. Independentemente do tipo de jogo ou brincadeira que esteja praticando, os resultados provocarão sensações e sentimentos diferentes em cada uma delas.

Muitas vezes, os próprios pais estimulam a criança a ficar dentro de casa usando celular, jogando videogame, acessando a internet ou assistindo televisão. Existe uma preocupação com os perigos da violência nas ruas, mas é preciso moderar. Não estamos querendo dizer que você deva deixar seu filho solto, mas é importante proporcionar esse momento de liberdade. Brincar ao ar livre, conhecer outras crianças e poder explorar um mundo novo são coisas que toda criança deve fazer.

Importantes aspectos do brincar:

1 Raciocínio

Por meio das brincadeiras, as crianças pensam, imaginam, simulam situações e aprendem a racionar de forma criativa e lúdica.

2 Socialização

Brincando as crianças fazem amizades, entram em contato com outras crianças e conseguem aprender as primeiras noções de relações sociais

3 Lidar com conflitos

Como em toda relação social, o brincar pode trazer conflitos. A criança ficar zangada, chateada ou triste com atitudes dos amiguinhos em decorrência de outros é normal e ajuda a aprender a lidar com essas sensações.

4 Exploração

Com as brincadeiras, a criança “navega” em um mundo de exploração de imaginação. Se coloca em situações que vão, aos poucos, ensinando como se portar, quais são os aspectos culturais onde estão inseridas e, por meio disso começa a experimentar e criar uma base para o que viverá no futuro.

Fonte: www.santamonica.rec.br