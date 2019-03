Benefícios, usos e indicações da equinácea

A equinácea é uma planta interessante. Trata-se de uma erva capaz de servir adequadamente o corpo humano. Apresenta uma série de benefícios para a saúde do organismo. Vamos conhecer melhor as suas características e como ela pode melhorar a sua saúde?

A erva oferece uma série de nutrientes que são fundamentais para o corpo. A sua fórmula é capaz de fortalecer o sistema imunológico da pessoa, especialmente a partir da sua composição química.

A planta está inserida no grupo de herbáceas, que são plantas que apresentam flores bastante vistosas. A erva é conhecida pela sua composição, considerada como medicinal. As “cabeças coloridas” tornam essa planta bastante comum de ser observada. Foto: Adobe Stock

A erva é da mesma família do girassol, sendo uma planta dos Estados Unidos. Algumas de suas espécies se encontram ameaçadas, em função de seu habitat natural estar sendo ameaçado. Estas plantas possuem de 1 a 2 metros de altura e apresentam diversas propriedades imunoestimulantes, facilitando o desenvolvimento do sistema responsável pela defesa do organismo.

SISTEMA IMUNOLÓGICO

O sistema imunológico recebe benefícios bastante claros, em função da equinácea. Isso se dá por conta dos vários constituintes químicos fornecidos pela erva, que fazem com que exista uma diminuição significativa das chances de doenças.

Pode-se dizer, por exemplo, que a diminuição de chances de um resfriado, para quem se utiliza desse tipo de erva, é de aproximadamente 50%.

A equinácea também é capaz de fazer com que várias substâncias estranhas ao organismo sejam expulsas. Desta forma, o sistema imunológico reage de uma maneira muito mais consistente. Doenças graves, como o câncer, podem ser inibidas por meio do seu uso.

No que se refere ao tratamento de doenças virais e bacterianas, a equinácea tem sua importância, aumentando a produção de células brancas. Desta forma, serve para aumentar a quantidade de células capazes de fazer uma proteção ao organismo.

CONTRAINDICAÇÕES

Apesar de ser uma planta capaz de apresentar vários benefícios, também existem algumas contraindicações. Dentre as mais relevantes, podem ser citadas as seguintes: pessoas com doenças como HIV, tuberculose, esclerose múltipla, dentre outras. Essas pessoas com essas doenças não devem fazer uso desse tipo de erva em seu dia-a-dia. Grávidas também não devem tomar medicamentos que contenham a erva em sua composição.

Não há efeitos colaterais graves. No que se refere a utilização exagerada, podem surgir alguns efeitos colaterais simples, como náuseas e tonturas.

PROPRIEDADES DA EQUINÁCEA

Conhecida também como púrpura e flor-de-cone, esta erva pode ser adquirida em feiras livres e lojas de produtos naturais. Suas principais propriedades são as seguintes:

Prevenção de doenças bastante graves, como câncer;

Alívio de dores;

Laxante;

Efeito relaxante;

Diminui a fadiga, aumentando o rendimento e práticas esportivas;

Agente capaz de curar cicatrizes;

Capaz de retardar o envelhecimento e promover a renovação das células;

Infecções generalizadas e queimaduras são facilmente tratadas, bem como úlceras e erupções cutâneas, de modo geral.

Antioxidante;

Rinite e sinusite são dois problemas capazes de serem tratados;

A infecção relacionada aos fungos também pode ser atacada por esta planta;

Anti-inflamatória;

Melhoria da qualidade da pele;

Antialérgica;

Imunoestimulante.

Importância na Europa e nos Estados Unidos

A planta é um fitoterápico muito relevante na Europa e nos Estados Unidos. Sua composição é utilizada em muitos medicamentos. Estudos apontam que o medicamento é capaz de reduzir em até 4 dias a duração de uma gripe.

A origem da planta é da América do Norte, especialmente em países como Estados Unidos e Canadá. Existe, atualmente, no universo farmacêutico, uma grande quantidade de medicamentos que possuem em sua composição a equinácea.

Pesquisas indicam que mais da metade da população mundial faz uso de medicamentos naturais, como a planta. Povos indígenas de séculos passados, há cerca de 400 anos atrás, apresentavam em seus povoados o uso de equináceas. A droga vegetal, conforme alguns artigos científicos, tem seus principais elementos estabelecidos em sua raiz e nas partes aéreas.

Posologia

No que se refere a quantidade da erva que deve ser ingerida, o ideal é acrescentar cerca de 3 cápsulas diárias do medicamento. Cada cápsula apresenta cerca de 350 mg.

Caso a opção seja pelo uso do chá, deve-se optar por 2 colheres de chá.

Não se trata de um medicamento novo. Estamos nos referindo a um medicamento que ainda no século 19 era o mais utilizado, nos Estados Unidos. Seu uso tópico também pode ser bastante recorrente. Medicamentos com essas características são aproveitados em contato direto com a pele.

Furúnculos, faringites, sinusites, dentre outras doenças podem ser tratadas com essa droga.