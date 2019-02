Benefícios da pasta de amendoim

A pasta de amendoim é rica em proteína vegetal e gordura monoinsaturada, apresenta uma quantidade elevada de vitamina E, e é uma fonte natural de potássio e magnésio. É fonte de calorias e também é rica em fibras e proteínas e promove saciedade.

Foto: Adobe Stock

A nutricionista Aline de Andrade explica que, como qualquer alimento, o segredo está no equilíbrio, por isso não se deve exagerar no consumo. A manteiga de amendoim é ótima para ser consumida com pão ou frutas no café da manhã, ou no lanche pré-treino para fornecer a energia necessária para o melhor rendimento no exercício.

A nutricionista explica ainda que é importante ler o rótulo para poder escolher a melhor pasta de amendoim. A manteiga de amendoim deve ter apenas dois ingredientes: amendoim e sal. Pode ter também incluído mel ou açúcar. Se possuir óleo hidrogenado, não compre.