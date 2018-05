Batata doce: queridinha do pessoal fitness e de malhação

Pessoas que praticam musculação e outras atividades físicas com o objetivo de exercitar e fortalecer os músculos incluem em sua dieta a batata doce, considerada um riquíssimo alimento.

Independentemente dessa tendência de ser muito apreciada pelo pessoal que frequenta academia de ginástica, consumi-la é muito saudável, não só para nossa parte muscular, mas para o organismo em geral.

Ela ajuda a manter a forma, contribui para o emagrecimento, tem índices de carboidrato e glicêmico baixos, é rica em fibras (por isso promove por maior tempo a saciedade), fornece energia de modo equilibrado evitando picos de insulina, que, em excesso no sangue, faz com que o organismo estoque gordura e auxilia a ter mais massa muscular.

Foto: Freepik

A batata doce é um alimento que possui um carboidrato complexo de baixo índice glicêmico, é rica em fibras, tem vitaminas A, B, C, E e minerais como fósforo, ferro, magnésio, potássio, cálcio, potássio, entre outros nutrientes.

A espécie de batata-doce com polpa cor laranja tem betacaroteno e a variedade roxa contém antocianina e vitaminas C e E, nutrientes que funcionam como antioxidantes protegendo o corpo contra o envelhecimento precoce.

Podemos nos alimentar de batata-doce de várias maneiras: cozida, assada, chipss, refogada em forma de purê ou como base para a massa de diversos tipos de receitas.

PRÉ TREINO

A batata-doce é a queridinha daqueles que querem manter os músculos em forma, manter o peso em dia e ter energia para malhar e fazer atividades físicas. Para quem a consome com esses objetivos, o faz, principalmente, no pré-treino ou antes das atividades físicas, seja ginástica, musculação ou outras.

O ideal é que o seu consumo seja feito duas horas antes do treino, para dar tempo do organismo digerir e absorver os nutrientes deste alimento. Tudo isso porque ela contém amido resistente, um tipo de carboidrato de baixo índice glicêmico. Ela fornece energia de forma gradativa, contribuindo para se ter disposição antes, durante e depois da atividade física.

Outra ação que a batata-doce promove no organismo é a liberação lenta de açúcar no sangue, mantendo os níveis de glicogênio, que serve de combustível para a atividade muscular, impedindo que no treino ocorra a perda de massa muscular.

Fonte: www.greenme.com.br

BATATA DOCE

Este alimento traz os seguintes benefícios para nossa saúde:

Controla diabetes

Fortalece o sistema imunológico

É antioxidante

Previne o câncer

Contribui para a formação de colágeno e para a reconstituição muscular

Reduz e equilibra a pressão arterial

Contribui para a saúde da pele e dos olhos

Beneficia o sistema nervoso

Ativa várias enzimas que contribuem para o bom funcionamento do organismo

Ajuda a ter mais disposição

Preserva os ossos

Além de evitar a diabetes, diminui os níveis de LDL, o colesterol ruim, e o triglicérides, protegendo o coração das doenças cardiovasculares.

Auxilia a evitar prisão de ventre, hemorroidas e doenças inflamatórias intestinais.

Fonte: www.greenme.com.br