Banho gelado traz benefícios: vai encarar?

Um dos maiores benefícios do banho gelado é exatamente dar disposição à pessoa, ‘acordá-lo’ totalmente a partir do aumento da velocidade na circulação sanguínea. Talvez você possa estar achando isso engraçado: benefícios do banho gelado?

E como vou fazer isso, se estou acostumada aos confortos de um bom e reconfortante banho quentinho? Mas, pode anotar aí: são muitos os benefícios do banho gelado ao corpo humano e, ao contrário do que você possa supor, ele não faz mal à saúde. Não provoca gripes ou qualquer outro malefício que possa parecer. Foto: Adobe Stock

A primeira ação é superar o medo e o conforto e entrar no chuveiro gelado. É bom começar aos poucos, do banho quente para o morno, ir reduzindo aos poucos a temperatura do chuveiro até chegar ao banho frio. Ou quase frio. Aliás, é bom alternar momentos de banho morno e frio, o que já é bastante salutar.

Por exemplo, tomar o banho morno, quase frio, e apenas no final, por cerca de um minuto a um minuto e meio, deixar a água fria ou gelada cair sobre o corpo. Mas, nunca sobre a cabeça, apenas do pescoço para baixo, recomendam os médicos. Junto com essa maior disposição para enfrentar seu dia de trabalho, você começa por também treinar todo seu sistema nervoso, deixando-o mais apto a enfrentar desafios e ao próprio estresse. Aí você vai acostumando-se ao banho frio e, com dois ou três meses.

DISPOSIÇÃO O DIA TODO

O primeiro benefício dessa coragem é exatamente sobre o sistema circulatório sanguíneo. A ação da água gelada provoca a contração das artérias, com o que todo o sistema reage com a ativação rápida de todo o sistema sanguíneo.

O resultado é benéfico ao corpo, facilitando a expulsão de impurezas do sangue pelos poros. E é bom que seja pela manhã. Ao mexer com seu sistema circulatório e aumentar o consumo de oxigênio – também a frequência cardíaca -, você altera seu estado de espírito e fica mais ‘esperto’. E isso vai refletir-se também nos demais dias, deixando-o mais apto às tarefas do dia todo.

Ao ativar a circulação na água fria você também queima calorias e acaba consumindo as gorduras que se acumulam. Ou seja, também ajuda a emagrecer.Os dermatologistas explicam que outra impressionante ação ocorre sobre a pele e cabelo. Ambos têm melhoria substancial. A pele fica com oleosidade natural mais viva e os cabelos ganham tonalidade mais brilhante, ficando mais fortes.

O que significa dizer que, entre outros benefícios, está o de impedir a queda de cabelo. Outro dos impressionantes benefícios do banho gelado está na melhoria do sistema imunológico central, com a ativação do sistema linfático.

Responsável pela defesa do organismo, o sistema linfático reage aos estímulos da água fria e melhora seu funcionamento. E se você e sua parceira estão querendo um filho, esta é a hora. Entre outro dos benefícios, está o de ativar a testosterona e aumentar a liberação de espermatozoides pelo homem. Há pesquisas indicando que este aumento chega a mais de 400% sobre o normal.

Fonte: tudoela.com