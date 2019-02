Arroz é o novo vilão das dietas?

De tempos em tempos, um alimento é eleito “vilão” dos nutricionistas. No passado, o ovo, o chocolate e o café já carregaram o estigma, mas todos alcançaram a redenção e voltaram a cair nas graças da alimentação saudável – mesmo que em pequenas quantidades. Hoje, quem encarna a vilania das dietas é o arroz. Contudo, muita gente desconhece o valor nutricional dos diferentes tipos do grão, tão popular no cardápio do Brasil.

Mais comum nas cozinhas, o arroz branco é o mais pobre em nutrientes. Os grãos passam por um polimento que retira as substâncias mais importantes, que ficam justamente na casca, que é retirada nesse processo. Ao paladar, ele é o que mais agrada ao brasileiro, e seu tempo de preparo varia entre 15 e 20 minutos. Foto: Adobe Stock

No outro extremo, está o arroz integral. Ele não é processado, e chega até o prato com a película, que guarda a maior parte das substâncias benéficas à saúde. Por sua alta carga nutricional, ele demora mais para ser absorvido pelo corpo e, assim, produz uma sensação de saciedade mais prolongada do que o arroz branco. Seu preparo também demanda mais água e mais tempo.

No meio termo entre o arroz branco e o integral está o arroz parboilizado. Facilmente encontrado nas gôndolas dos supermercados, esse grão passa por um processo de pré-cozimento. Com isso, ele consegue manter alto grau de concentração nutricional, ao mesmo tempo em que se torna um arroz de consumo mais fácil do que o integral. Seu preparo é mais rápido e seu gosto mais acessível do que o integral. Além disso, rende mais do que o arroz branco.

“O vilão de hoje é o arroz, as pessoas optam por não comer esse carboidrato e o substituem por outros alimentos mais complexos e com absorção mais lenta, como a batata-doce. Contudo, não tenho dúvida de que ele vai deixar de ser um vilão. A evolução sempre traz benefícios e estudos acabam mostrando que alguns vilões do passado não são tão ruins quanto inicialmente se imaginava”, explicou a nutricionista Adriana Pera, da LC Restaurantes.

Caldo de legumes aumenta nível nutricional de grãos

Uma mudança simples na hora do preparo do arroz pode garantir um aumento significativo no valor nutricional do grão, além de incrementar os pratos. O uso de caldo de legumes no cozimento é a aposta da nutricionista Adriana Pera.

“Você guarda a água onde cozinhou, por exemplo, a cenoura, e a utiliza no preparo do arroz. A cenoura é só uma ideia, mas também podemos falar de chuchu, salsão, cebolinha, uma série de vegetais. Essa dica é válida para os três tipos mais comuns de arroz e garante um sabor a mais”, destacou a profissional, se referindo ao arroz branco, integral e parboilizado.

Outra possibilidade são os pratos multigrãos. Misturar mais de um tipo de arroz garante sabores diferentes e com alto valor nutricional.

A nutricionista sugeriu misturar um dos três grãos mais comuns com o vermelho, negro ou selvagem. Apesar de menos usados, esses tipos de arroz são encontrados em supermercados. “Fica super saboroso e diferente do arroz tradicional do dia a dia”, indicou. M. Z.

ARROZ NEGRO

O arroz negro nada mais é do que o arroz com sua casca. A casca do arroz é rica em vitaminas como a A, B1, B2, B6, B12, magnésio, cálcio, zinco e ferro. Além disso, ainda conta com 30% a mais de fibras e 20% de proteínas, quando comparado ao arroz comum. E, se comparado ao arroz integral, tem menos gordura, alto valor de ferro e menor valor calórico.

Por ser um alimento rico em fibras, se consumido regularmente, ajuda a regularizar o intestino. E por ajudar a controlar a glicemia, evita doses a mais de insulina. Também é ótimo para combater as taxas de colesterol. Previne contra doenças degenerativas, câncer e doenças cardiovasculares.

ARROZ VERMELHO

Essa variedade de arroz é originária da China. O tom avermelhado é por conta do elevado teor de um antioxidante importante para a saúde, a antocianina. Esse antioxidante encontra-se presente também nos legumes e frutas roxos e vermelhos.

O arroz vermelho é grão integral e composto por excelentes valores nutritivos, sendo um alimento rico em fibras e ferro. E o melhor de tudo, não tem segredo para o preparo destes grãos. Trata-se de um alimento de simples preparo que pode ser preparado da mesma forma que outros tipos de arroz, inclusive o arroz branco. Ajuda a melhorar o sono e o humor. Excelente na prevenção de anemias.

ARROZ SELVAGEM

Na verdade, não é um arroz exatamente; é uma espécie de gramínea, porém, um cereal riquíssimo em fibras. Possui grão longo, escuro e exige mais água ao ser cozido – sozinho ou misturado a outros tipos de arroz. O arroz selvagem não é muito comum no Brasil. Geralmente, é encontrado em lojas de produtos naturais.

ARROZ INTEGRAL

O que vai embora no processo de polimento do arroz leva proteínas, lipídeos, vitaminas e fibras. O integral, devido a estes elementos naturais que conserva, apresenta uma série bem grande de benefícios ao organismo.

– Suas fibras ajudam na preservação e funcionamento do intestino

– É excelente auxiliar para o cérebro, ajudando fortemente a ação dos neurônios. Possui as vitaminas B1 e B3 que atuam sobre o sistema nervoso

– O magnésio, presente no arroz integral, é excelente regulador dos ritmos cardíacos e, portanto, age em defesa de todo o sistema cardiovascular

– É um alimento que ajuda no processo de emagrecimento, pois suas fibras ajudam o intestino a funcionar bem e ainda promovem aquela sensação de saciedade que leva a pessoa a comer menos

– Possui propriedades antioxidantes e antiinflamatórias que agem na preservação dos principais órgãos humanos

– Possui ação de controle ao diabetes tipo 2. Pesquisa com quase 3 mil pessoas revelou que as fibras do arroz integral aumentam as defesas do organismo contra essa doença

