Ar-condicionado: limpeza e manutenção são fundamentais

Durante o outono-inverno é comum que as pessoas não usem o ar-condicionado e por isso deixem de fazer a manutenção preventiva e limpeza do equipamento. Apesar de ser a melhor época para estas ações de acordo com os profissionais da área, os usuários costumam deixar a verificação do aparelho para o verão, quando todos os profissionais estão com as agendas lotadas e o preço alto.

O que torna o custo de manutenção alto e longa a espera pela utilização do equipamento, o que nos dias mais quentes pode se tornar uma tortura. Foto: Divulgação

Além dos valores mais altos e todas complicações de optar pela manutenção no verão, durante esta época, pelo pouco uso dos aparelhos de ar-condicionado, é comum que as bactérias, fungos, ácaros e outros microrganismos se proliferem e aumentem o risco de os usuários desenvolverem doenças respiratórias, alérgicas e outras enfermidades durante o uso.

Ambientes fechados e pouca de circulação de ar potencializam esse efeito dos aparelhos sem manutenção e prejudicam ainda mais a saúde. Insistir na utilização de um aparelho sem a limpeza adequada favorece a ocorrência de problemas de saúde, como sensações de cansaço, tonteira ou náuseas, tosse e pele ressecada, coceiras e outras ocorrências que atingem sua qualidade de vida.

Aqueles que usam o ar-condicionado com função de multi temperatura e mantém o equipamento ligado durante todo o ano podem perceber que o aparelho sem a limpeza adequada começa a exalar mau cheiro, prejudicando a qualidade do ar no ambiente.

Para estas pessoas, a higienização durante o outono-inverno é ainda mais importante, já que com a baixa umidade do ar e o acúmulo de impurezas nos filtros dos aparelhos, as doenças respiratórias, que já costumam ser frequentes, são mais comuns.

Fonte: www.alkamac.com.br