Apenas 10% da população não sofre com estresse

A correria do dia a dia, acúmulo de atividades, trabalho, família, excesso de informação, instabilidade política e financeira são os responsáveis por este número. Dito como o mal do século, o estresse cresce ano após ano.

De acordo com os estudos apontados pela OMS (Organização Mundial de Saúde), 90% da população sofre com estresse, ou seja, apenas 10% da população mundial não sofre com os sintomas.

Confusão mental, irritabilidade, desgaste físico e mental, dor de cabeça, ansiedade, problemas de concentração são sintomas que podem indicar o estresse. Com tantos sintomas, o que fazer? Foto: Adobe Stock

Veja algumas técnicas e ferramentas para gestão do estresse:

CONCENTRAÇÃO: Mantenha-se presente, ao realizar uma atividade concentre-se nela. Faça uma coisa de cada vez, dê a importância para atividade realizada independente do que seja. Isso desgastará menos e também evitará o famoso retrabalho.

EMOÇÕES: Ao invés de reprimir, aprenda a gerir suas emoções. A repressão aos sentimentos e desconfortos emocionais funcionam como mecanismo de defesa, isto cria uma manobra de diversão relativamente aos sentimentos mais desconfortáveis criando uma falsa ilusão de controle.

PROGRAME SEU DIA: Faça lista de atividades a serem realizadas no dia, o famoso check list ajuda a se organizar e não ficar com um martelinho mental lembrando a cada segundo o que precisa ser feito durante o dia

ATIVIDADE FÍSICA: Faça atividade física, exercício físico mantido sem interrupção por 30 minutos, é capaz de levar nosso corpo a produzir a chamada beta-endorfina, que dá uma sensação de conforto, prazer, alegria e bem-estar.

TEMPO: Organize seu tempo tendo em vista tempo para o lazer, para a família e para os amigos.

MEDITE: Além de proporcionar bem estar e relaxamento, a meditação é uma ferramenta poderosa, a própria ciência já relata os benefícios para foco, concentração e memória. Técnicas de respiração traz consciência corporal e do momento presente.

Website: http://solmendes.com/