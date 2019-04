Aneurisma da aorta abdominal: perigo silencioso

Pouco conhecido da população e silencioso, o aneurisma da aorta abdominal é uma doença grave e que pode levar à morte. Segundo o Hospital Sírio Libanês, a mortalidade pode chegar a 90% dos casos, a depender do diâmetro da dilatação.

Foto: Adobe Stock

A aorta é a mais importante artéria do corpo humano, sendo responsável pelo transporte do sangue a diversas regiões que possuem órgãos vitais, como o coração. O aneurisma se caracteriza por uma dilatação anormal dessa artéria na região do abdômen. Os médicos consideram que quando a aorta aumenta três centímetros já é possível considerar que há um aneurisma.

Com essa dilatação, a parede da aorta fica mais fina e, portanto, suscetível ao rompimento. Esse evento pode significar, na maioria dos casos, a morte para o paciente.

A cirurgiã vascular Luciana Marcolino Forti, que atua em Americana e região, explicou que o rompimento da aorta nessa região interrompe o fluxo sanguíneo, afetando os órgãos que ficarem sem oxigenação.

“A partir do momento que atinge cinco centímetros de diâmetro, os aneurismas são mais suscetíveis para explodir, então tem a indicação de fazer algum tipo de intervenção ou de tratamento”, afirmou a médica.

As chances são maiores para aqueles pacientes que conseguem identificar a dilatação precocemente. O problema é que trata-se de uma doença silenciosa, e que geralmente só começa a apresentar sintomas quando há complicações.

O Sírio Libanês estima que de 2% a 5% dos homens com mais de 60 anos tenham aneurisma da aorta abdominal, mesmo sem ter conhecimento da doença.

Um sintoma é a dor abdominal ou nas costas, mas muitos pacientes só descobrem o problema quando ocorre o rompimento da artéria. O diagnóstico é feito por meio de ultrassonografia. Uma outra possibilidade de descobrir a doença é o médico encontrar, durante uma análise clínica, um volume anormal no abdômen.

TRATAMENTOS

Diretor de Comunicação da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, o cardiologista José Luis Aziz explicou que há atualmente duas intervenções possíveis para tratar da doença.

A primeira se refere à implantação de uma prótese no lugar da aorta onde há o aneurisma, retirando a parte que está sob risco de rompimento. Essa cirurgia é bastante complexa pois demanda uma intervenção em uma área que fica atrás dos intestinos.

O outro procedimento disponível chama-se cirurgia endovascular, que consiste na colocação de uma prótese no interior da aorta, substituindo o canal por onde o sangue circula. Nesse caso, a introdução é feita por meio da virilha, em um procedimento semelhante ao cateterismo. Essa cirurgia é considerada menos agressiva, mas não é indicada para todos os casos.

“Quando você tem um paciente com muitas comorbidades, é necessário avaliar a realização de uma dessas cirurgias. Existem estatísticas para a gente trabalhar, considerando as funções do rim, a idade, a presença de diabetes. Isso tudo porque as intervenções vasculares têm um risco considerado alto”, afirmou Aziz.

Aneurisma abdominal foi causa da morte de médico

O aneurisma da aorta abdominal foi a causa da morte do ginecologista e obstetra Otávio Fukushima. O médico, que atuou em Americana e região por décadas, morreu no dia 9 de março, aos 76 anos, após o rompimento da artéria.

Ele ficou internado no Hospital Unimed e estava passando pela terceira cirurgia. Ele não resistiu ao procedimento e morreu. Otávio tinha a doença há anos, segundo familiares contaram à reportagem na ocasião.

Além de sua atuação na área médica, Fukushima cultivava orquídeas e foi homenageado pelo Círculo Americanense de Orquidófilos. O médico deixou três filhos e esposa, a também médica Marli Fukushima.

O que pode provocar o aneurisma abdominal

– hereditariedade

– envelhecimento das artérias

– má alimentação

– sedentarismo

– fumo

– sexo masculino (mulheres também sofrem com a doença, mas ela é mais comum entre homens)