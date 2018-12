Alerta para o câncer de pele: sintomas relacionados às lesões

Mês do início do verão no Brasil, dezembro também é o símbolo da luta contra o câncer de pele, tipo mais comum por aqui, correspondendo a 30% de todos os tumores malignos registrados no País. Só este ano, a estimativa é de 165 mil novos casos, segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca).

Os sinais e sintomas estão relacionados ao surgimento de lesões de pele em áreas de exposição solar, como antebraços, colo e face. Quando os raios ultravioletas atingem a pele, radicais livres são liberados desencadeando reações que prejudicam o funcionamento das células que, com o desgaste contínuo, perdem a capacidade de se defender e dão lugar a manchas, flacidez e até câncer.

Por isso, para evitar o problema, cuidar da derme desde cedo e não apenas durante uma estação do ano ou nas férias é fundamental, já que o surgimento destes tumores está relacionado com a quantidade de sol tomada durante a vida e não simplesmente em uma situação ou outra

Muitas vezes negligenciado, o uso de protetor solar é uma das maneiras de prevenir o problema. Mas para que essa proteção seja eficaz, é preciso usar um bom produto, com Fator de Proteção Solar (FPS) mínimo de 30. A aplicação deve ser feita cerca de 20 minutos antes da exposição ao sol. A cada duas horas ou depois de mergulhos no mar ou piscina, o produto deve ser reaplicado.

Fotoprotetores orais também são excelentes aliados na defesa da pele contra os efeitos nocivos do sol, pois potencializam os resultados dos protetores solares tradicionais. O produto é disponibilizado em cápsulas ricas em substâncias antioxidantes, como o betacaroteno, Vitaminas E e C e Pycnogenol, que combatem os radicais livres e protegem o DNA das células de mutações e do impacto provocado pelos raios solares. “Os fotoprotetores orais podem ser prescritos levando em conta a individualidade de cada pessoa, com formulações personalizadas. Vale ressaltar que esta proteção oral não substitui o filtro solar, mas potencializa seus efeitos, tornando o produto ainda mais ativo na proteção da pele”, explica a farmacêutica Aiessa Balest, da Farmacotécnica.

HIDRATAÇÃO. Aiessa ressalta ainda que, além da proteção contra os raios solares, é importante hidratar a pele todos os dias para que os ativos de proteção sejam absorvidos com mais facilidade.

Fonte: Farmacotecnica

Oito dicas para usar o protetor solar a favor de um bronzeamento saudável

Aqueles que não dispensam praia e piscina precisam equilibrar a somatória sol + protetor solar a fim de ficar com a pele bronzeada, sem abrir mão da saúde. Pensando nisso, a Nutriex dá 8 dicas para cuidar da pele, ganhar um bronze saudável e manter a cor dourada por mais tempo.

Como funciona a melanina. Quando a pele está exposta ao sol, a melanina entra em ação, como um escudo de defesa. A cútis oxida e escurece para proteger o DNA contra a radiação solar UVA e UVB.

Alimentos com betacaroteno. Ele é um estimulante natural da melanina e está presente em alimentos de origem vegetal como cenoura, mamão, acerola, manga, beterraba, couve manteiga, entre outros. Programe seu menu e consuma esses alimentos diariamente por, pelo menos, 15 dias antes da exposição ao sol.

Sol antes das 10h e depois das 16h. A regrinha já é conhecida, mas pouco respeitada. Esses são os horários mais seguros para pele, pois a radiação UVB tem menor incidência, o que garante o bronzeado sem prejudicar a saúde.

Tenha calma. O bronze vem aos poucos: ter paciência é o grande segredo. Dividir o bronzeamento diariamente em períodos de uma hora por dia, evita a probabilidade de queimaduras solares e estimula o organismo a produzir melanina. A dica é passar o restante do dia usando o protetor solar, para não manchar a pele e proteger-se de forma saudável, evitando o câncer e o envelhecimento precoce.

Evite a descamação. Lembre-se que o sol desidrata a pele, por isso, a hidratação no final do dia evita este processo e mantém o bronzeado por mais tempo. Use hidratante ou loção pós-sol e beba bastante água.

Esfolie a pele. Vale investir em um esfoliante! Sua função é remover as células mortas e resíduos superficiais, o que deixa a pele lisa e mais propícia para uma cor uniforme. Faça este processo dois antes de tomar sol.

Use protetor solar. O produto deve ser muito bem espalhado para que cumpra sua função com excelência. O ideal é aplicá-lo 30 minutos antes da exposição solar, e reaplicá-lo a cada duas horas ou depois do contato com a água.

Na quantidade certa. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, o ideal é aplicar, em média, 1 colher de chá de protetor para o rosto, 2 colheres de sopa para o tronco, 1 colher de sopa para os braços e 1 colher de sopa para as pernas e os pés.

Avaliação precoce

Foto: AdobeStock

Geralmente, os principais sintomas de câncer não melanoma são lesões cutâneas com crescimento rápido, com sangramento, ulcerações que não cicatrizam, que podem apresentar coceira e algumas vezes dor aparentes em áreas muito expostas ao sol como rosto, pescoço e braços. Felipe Ades, especialista do Centro Paulista de Oncologia ainda complementa que pessoas com pele, cabelos e olhos claros têm o risco aumentado de desenvolver a doença.

A idade constitui outro fator, principalmente a partir da quinta década de vida, pois quanto maior o tempo de exposição da pele ao sol, mais envelhecida ela fica. Evitar a exposição excessiva e constante aos raios solares sem a proteção adequada é a melhor medida – e isso vale desde a infância.

“É preciso buscar aconselhamento médico especializado principalmente quando a mancha surge repentinamente, sem algum acontecimento relacionado que justifique.” frisa o oncologista.

Afinal, protetor solar causa câncer?

Há poucos dias do verão, cresce a preocupação com os efeitos nocivos causados pela exposição solar. O câncer de pele tipo não-melanoma é o mais frequente no Brasil. Enquanto a recomendação dos médicos é reforçar o uso do protetor solar diariamente, principalmente no rosto, na prática a ideia de que o protetor solar causa câncer cresce cada vez mais entre os adeptos dos slow beauty, movimento que incentiva o uso de produtos naturais.

O rumor de que os protetores solares podem ser tóxicos surgiu após pesquisas alegarem que algumas substâncias presentes no produto, como oxibenzona, podem causar reações alérgicas e até mutações no DNA. Felipe Ades, especialista do Centro Paulista de Oncologia comenta que os resultados desses estudos ainda são controversos e que há outros levantamentos que mostram que o uso diário de protetor solar reduz o risco de câncer de pele. “Já sabemos que mais de 70% da população brasileira não aplica o filtro solar diariamente. Parar de recomendar o seu uso sem pesquisas fundamentadas seria imprudente”, conta.

Com o intuito de trocar o protetor solar industrializado por uma opção mais natural, diversas receitas caseiras viralizaram nas redes sociais, mas a eficácia da maioria é duvidosa e pode até colocar a saúde em risco. Os óleos naturais ou a pasta d’água aparecem dentre as opções, porém, pela falta de testes é difícil alegar a capacidade de proteção desses produtos.