Alecrim ajuda no combate e prevenção a doenças

Foto: Pixabay

Muito além das crenças sobre afastar o “mau-olhado”, o alecrim tem espaço garantido na cozinha, principalmente no preparo de carnes e peixes. O sabor marcante da erva torna os pratos mais saborosos e aromáticos.

O alecrim (Rosmarinus officinalis) é uma planta originária da região do Mar Mediterrâneo. O nome rosmarinus vem do latim e quer dizer “rosa do mar”. Para os romanos, o alecrim representava o amor e a morte. Por isso, eles usavam a planta como amuleto de sorte. A igreja católica também acreditava nos poderes da erva, utilizando-a como incenso em seus rituais.

Saúde

Essa planta possui muitas propriedades medicinais. Acredita-se que a erva fortifica o sistema nervoso, melhora a circulação sanguínea, combate as doenças respiratórias, reduz os sintomas do reumatismo, dentre outros benefícios.

O alecrim é usado contra reumatismo, depressão, cansaço, má circulação, gases intestinais. Insônia, dores de cabeça, cólicas menstruais e feridas que precisam ser cicatrizadas. Além disso, atua como anti-inflamatório, relaxante muscular, fortificante, cicatrizante, antisséptico e bactericida.

Indicações

O chá de alecrim é indicado para o tratamento de problemas digestivos, como a dispepsia. No caso das cólicas, o ideal é tomar o xarope de alecrim com camomila, para aliviar as dores durante o período menstrual.

Quem está se sentindo cansado e indisposto, deve tomar o chá revigorante, preparado com a erva. O alecrim também pode ser usado no tratamento da ansiedade e outros problemas relacionados com a depressão.

Para aliviar as dores reumáticas, a recomendação é esfregar o óleo do alecrim nas regiões doloridas ou recorrer aos banhos feitos com a erva. O alecrim é bom ainda para a memória e ajuda a prevenir o mal de Alzheimer – por isso, ele é muitas vezes chamado de erva da mente.