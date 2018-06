Acordar para fazer xixi pode indicar doenças

Ter que ir muitas vezes no banheiro para fazer xixi geralmente é um sintoma normal, especialmente quando se bebeu muitos líquidos durante o dia. No entanto, quando surge sem explicação pode ser um sinal de alguns problemas de saúde, como infecção urinária, diabetes ou até aumento da próstata no homem.

A poliúria é o nome científico da urina em excesso que ocorre quando se elimina mais de 3 litros de xixi em 24 horas. É mais comum que a pessoa vá ao banheiro muitas vezes para fazer pequenas quantidade de xixi do que a pessoa que realmente faz uma grande quantidade de urina por dia. Foto: Fotolia

Para esclarecer essa dúvida e conseguir identificar se a pessoa realmente está eliminando muito xixi, o médico pode pedir um exame de urina de 24 horas.

1. Beber muita água, café ou bebidas alcoólicas

Quando se bebe muita água é esperado que toda a água seja eliminada pela urina e, por isso, é esperado que seu volume e frequência aumentem, sendo somente uma resposta normal do organismo. Isso também pode acontecer depois de comer alimentos ricos em água ou após o consumo exagerado de sal ou de alimentos ricos em sódio como presunto, mortadela ou batatas fritas, por exemplo.

Além disso, tomar muito café ou outros alimentos que contém cafeína como chá preto, chocolate e chá mate também pode aumentar a frequência urinária porque além de terem água, a cafeína é um diurético natural. Uma outra fonte diurética é a bebida alcoólica que não é uma boa opção para tomar quando se está com sede, porque ela não hidrata, mas pelo contrário, desidrata.

2. Tomar diuréticos

Grandes quantidades de urina podem ser causadas pela toma de diuréticos como Furosemida ou Aldactone que podem ser usados para controlar problemas de saúde como alterações cardíacas, pressão alta e até mesmo para emagrecer.

3. Infecção urinária

O aumento da frequência em urinar pode ser causado por uma infecção urinária quando também estão presentes outros sintomas como dor ou ardência ao urinar e se há urgência em urinar. Outro sinal característico é quando a pessoa corre para o banheiro porque precisa fazer xixi e quando chega lá, não tem tanta urina quanto esperava.

4. Diabetes

A necessidade de urinar toda hora também pode ocorrer devido ao excesso de açúcar no sangue, causando pela diabetes descontrolada. Dois tipos de diabetes podem causar vontade de urinar frequente, a diabetes insipidus e a diabetes mellitus e nestes casos sempre há um aumento do açúcar no sangue o corpo tenta eliminar este excesso através da urina.

5. Incontinência urinária

A incontinência urinária acontece quando não se consegue segurar a urina e, por isso, além de fazer xixi várias vezes durante o dia, a pessoa também não consegue controlar a vontade até chegar no banheiro, molhando a roupa. Embora também possa acontecer em homens, a incontinência é mais frequente nas mulheres, especialmente durante a gravidez ou após a menopausa.

6. Próstata aumentada

A próstata aumentada também leva ao aumento da vontade de urinar e é comum em homens com mais de 45 anos de idade. Um dos sinais de suspeita é ter que acordar para fazer xixi toda a noite, pelo menos 2 vezes, especialmente se isto não era um hábito. Assim, se você desconfia que está com algum problema de saúde, deve marcar uma consulta com um clínico geral para que ele peça exames de urina e de sangue para poder identificar a causa deste sintoma e o tratamento mais indicado.

Fonte: www.tuasaude.com