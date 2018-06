A saúde mental dos estudantes

Os números são assustadores, 56% dos alunos brasileiros estão entre os que ficam mais estressados pela alta carga horária de estudos. Além disso, o país ocupa o segundo lugar no ranking de 180 países pesquisados, no quesito ansiedade. A pesquisa foi apresentada pelo Programa de Avaliação Internacional de Estudantes da Organização para Cooperação Desenvolvimento Econômico (OCDE). O pior desse cenário é que esses transtornos continuam com a entrada dos jovens nas universidades.

Foto: Divulgação

De acordo com a pesquisa divulgada pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), 30% dos alunos das Universidades federais do Brasil procuram atendimento psicológico e 10% fazem uso de medicamento psiquiátrico. Além disso, as tentativas de suicídio aumentaram, segundo a Lei de Acesso à informação.

Assim, fica a pergunta, como equilibrar vida pessoal, estudantil e profissional dos nossos jovens? O período da infância para o Ensino Médio passa muito rápido e esse estudante tem a pressão de escolher a sua carreira com 17 anos de idade. É fato que é preciso “correr atrás”, estudar etc, mas o lazer e ter bons relacionamentos nessa transição é o que fará esse jovem ser feliz antes de tudo e conseguir optar por uma profissão que realmente faça sentido para ele.

Logo, pais, professores, dirigentes estudantis, e os próprios alunos(a) podem adotar algumas ações para tornar mais benéfico o convívio entre responsabilidades e qualidade de vida.

O psicólogo da rede Minds Idiomas, Augusto Jimenez, e gestor educacional aponta 5 dicas que utiliza com os estudantes:

1) Fazer “nada”

Na era tecnológica em que tudo é para agora e ganha “likes” quem está fazendo algo, fazer “nada” é um ato revolucionário e bom para o seu cérebro. É claro que é preciso prudência nas horas e períodos dedicados ao descanso. Recomenda-se após um dia de trabalho e estudos tirar pelo menos uma hora para relaxar e não se cobrar por isso.

2) Organização

Organize as horas que dedicará para os estudos e monte uma grade das disciplinas com essas horas estipuladas em um local visível. Quando você organiza a sua semana e a quantidade de tempo que despenderá com os estudos e trabalho fica mais fácil cumprir com o combinado. Além disso, você enxergará quais as “janelas” que tem, ou seja quais os períodos que pode incluir uma atividade de lazer ou mesmo o descanso.

3) Grupos de apoio

Há alguns grupos organizados pelos próprios alunos de várias universidades no Facebook para debaterem como se sentem no período do vestibular e enquanto cursam a faculdade. É aberto ao público e caso o seu tempo esteja “apertado” há vários relatos e debates nas próprias redes que podem ajudar. Um desses grupos que faz ciclo de palestras periodicamente é a Frente Universitária de Saúde Mental. Foi criado em 2017 por alunos de faculdades públicas e privada. Acesse a página do Facebook.

4) Busque um psicólogo

A boa saúde mental é bem mais do que a ausência de alguma doença psíquica/neurológica. Ela também está associada ao bem estar e serenidade. Assim, se você está tendo picos de ansiedade, está travando uma batalha diária para se sentir feliz, e/ou encontrar significado no dia a dia procure um psicólogo. Pode optar pelos atendimentos psicológicos das universidades. É gratuito.

5) Professores

Uma das principais queixas dos estudantes é a falta de compreensão dos professores. Muitos não sabem o porquê do aluno estar com faltas, muitas vezes frequentes, e não compartilham a ausência e/ou mudança de comportamento do jovem com os dirigentes e colegas da escola. Observem os seus estudantes e qualquer indício de mudança de atitudes deles converse na escola para tomar as atitudes necessárias. Entre elas conversar com o aluno e caso seja necessário envolver os pais.