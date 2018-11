A importância da prevenção na saúde das crianças

As crianças estão constantemente expostas a bactérias, vírus e todo tipo de germes que podem causar doenças. Mas é também na infância que elas desenvolvem as suas defesas naturais que vão ajudar a prevenir doenças ao longo de boa parte da vida. Só que para isso, precisam estar com o sistema imunológico fortalecido. E para ter um sistema imunológico saudável é preciso estimular, manter ou recuperar o controle do funcionamento adequado do nosso corpo.

Há diversas formas de aumentar a imunidade das crianças e uma das mais importantes, segundo a pediatra Renata Scatena, como um todo, é a amamentação. Foto: Fotolia

“O leite materno é o alimento mais completo para o bebê, pois nele se encontra todas as proteínas, vitaminas, gorduras, água e outras necessidades para o desenvolvimento necessário da criança. O leite materno é considerado espécie específico, ou seja, contém os nutrientes essenciais para o melhor aproveitamento do organismo do ser humano”, explica.

“Quando falamos em saúde, contemplamos todos os níveis de atenção; não é somente a saúde orgânica, mas também a psíquica, emocional, social e cultural. É olhar a criança como um todo”, afirma.

O conceito de medicina integral emprega uma estratégia personalizada que considera as condições, necessidades e circunstâncias únicas de cada paciente, usando intervenções apropriadas voltadas para aqueles indivíduos. Médicos de diferentes especialidades atuam em conjunto e de forma coordenada. Essa equipe multidisciplinar trabalha focada para prevenir doenças, tratá-las e proporcionar qualidade de vida de forma saudável e integral.

“Quando falamos em saúde, contemplamos todos os níveis de atenção. A principal vantagem desse conceito de Medicina é que ele permite realizar o tratamento global do paciente, onde não é a doença que é tratada e sim a pessoa”, acrescenta Renata.

PUERICULTURA

A Puericultura é a ciência que reúne todas as noções (fisiologia, higiene, sociologia) suscetíveis para favorecer o desenvolvimento físico e psíquico das crianças, desde o período da gestação até a puberdade. “É imprescindível que haja o acompanhamento de um pediatra no pré-natal, assim, ele atua em conjunto com o ginecologista e obstetra, e já desenvolve o tratamento para o bebê ainda dentro da barriga”, relata a especialista.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) orienta que o aleitamento materno deve ser exclusivo até os seis meses de vida do bebê. O leite materno possui um importante papel na imunidade dos bebês, pois contém células de defesa e fatores anti-infecciosos capazes de proteger o organismo do recém-nascido.

Website: http://www.casacrescer.com