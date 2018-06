5 benefícios da água com gás

A água com gás faz bem para a saúde pois, além de hidratar, contém os mesmos micronutrientes que a água natural, sendo diferenciada pela adição do CO2 (gás carbônico), que é um gás inerte, eliminado do corpo a seguir a ingestão. Ele apenas confere a presença de bolhinhas e um sabor mais ácido. Porém, algumas marcas adicionam substâncias, sabores e adoçantes artificiais extras, como as águas tipo soda, que acabam diminuindo o efeito saudável deste tipo de água, por isso é recomendado que se observe o rótulo das embalagens. A água com gás simples, sem aditivos é a que tem todos os benefícios da hidratação.

Devido a semelhança na aparência e no sabor de bebidas como o refrigerante, existem muitos mitos criados a respeito da água com gás. Não prejudica a gravidez e pode ser consumida normalmente neste período. Entretanto, na gravidez a sensação de estômago cheio e inchaço podem ser maiores, pois a barriga aumentada pressiona o estômago, tornando-o mais sensível. Foto: Divulgação

Ela não provoca celulite, pois o aumento de gordura no bumbum ou pernas é causada devido ao consumo de bebidas ricas em açúcar, como refrigerantes e sucos de caixinha.

Não causa alterações ou corrosão dos dentes, pois a quantidade de ácido não é muito elevada a ponto de não ter mais acidez do que um refrigerante ou um suco de limão, por exemplo. Assim, para causar mal aos dentes, a água com gás precisaria ficar muitas horas em contato com eles, o que não acontece.

Não tira o cálcio dos ossos, e não interfere na absorção do cálcio dos alimentos. Isto pode acontecer ao tomar refrigerante em excesso, principalmente porque outras fontes de minerais são deixadas de lado. Além disto, no refrigerante, o excesso de cafeína e ação do ácido fosfórico podem diminuir a densidade mineral óssea.

Não faz mal aos rins, e quanto mais consumida melhor, assim como a água natural, para que eles funcionem de uma forma melhor e o corpo esteja hidratado.

A quantidade necessária de água por dia, com ou sem gás, é de cerca de 2 litros, ou 8 copos, mas pode variar de acordo com o peso da pessoa, se faz atividade física ou sua em excesso, e com a presença de algumas doenças, como insuficiência renal ou insuficiência cardíaca.

QUANDO NÃO BEBER

Devem ser evitadas marcas de água que têm outros produtos adicionados, como sabor artificial, açúcar, adoçante, sódio e outros conservantes.

Além disto, ela não deve ser a primeira opção para crianças, pois, apesar de fazer tão bem quanto a água sem gás, é importante acostumar o paladar da criança à água natural, para que ela goste e não deixe de bebe-la em nenhuma ocasião.

Fonte: Tatiana Zanin, nutricionista

www.tuasaude.com

Principais benefícios da água com gás

1. Hidratar o corpo

A água com gás hidrata tanto quanto, e tem os mesmos nutrientes da água natural. Além disto, a adição do dióxido de carbono não faz mal à saúde porque o corpo absorve e elimina este gás.

2. Rica em nutrientes

A água mineral, tanto com ou sem gás, é rica em nutrientes como cálcio, potássio e magnésio. Como também contém sódio, as pessoas que têm pressão alta devem ficar atentas ao rótulo, pois algumas marcas podem adicionar quantidades a mais desta substância.

3. Ajuda a emagrecer

O gás presente na água gaseificada, quando liberado no estômago, aumenta a sensação de saciedade e de estômago cheios, o que pode ajudar a comer menos e diminuir a quantidade de calorias em uma refeição. Além disso, a água com gás não tem calorias e, por isto, pode ser consumida à vontade.

4. Melhora o paladar

A água com gás deixa as papilas gustativas mais sensíveis ao sabor dos alimentos, podendo acentuar o seu sabor, sendo, portanto, uma ótima opção antes de apreciar um café ou uma taça de vinho, por exemplo. O CO2 presente na água estimula o funcionamento do estômago, aumentando a sua secreção e esvaziamento, podendo melhorar a sensação de digestão.

5. Substitui o refrigerante

Além de ser tomada na sua versão natural, a água com gás pode ser uma forma saudável de substituir o refrigerante, através da sua aromatização. Utilizar limão, raspas de laranja, hortelã e gengibre, por exemplo, podem ser ótimas formas de tornar a bebida mais saborosa e facilitar o consumo de água ao longo do dia.