Ambientes integrados inspiram nova edição do Anuário CASA

O Anuário CASA, editado pelo Grupo Liberal, chega a sua 11ª edição com um conteúdo especialmente preparado para os assinantes da Revista L que buscam informações sobre decoração, arquitetura, designer de interiores e paisagismo. A distribuição começa nesta quarta-feira e se estenderá pelos próximos dias.

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

Além das principais tendências em projetos e soluções para todos os ambientes da casa, os assinantes exclusivos das revistas do LIBERAL também poderão tirar dúvidas sobre construção e reforma a partir de dicas e orientações de um time de experts no assunto.

No ABC da Obra são 13 temas com perguntas e respostas sobre automação residencial, opções em condicionadores de ar e purificadores de água, indicações dos revestimentos, lajes e pisos mais adequados para cada espaço da casa, entre outros assuntos. Novidades em tintas, lustres, arandelas, móveis planejados e fachadas completam o conteúdo especial.

Nas 212 páginas, o anuário apresenta projetos que aliam funcionalidade, conforto e estética concebidos nos principais escritórios de arquitetura e designer de interiores da RPT (Região do Polo Têxtil).

“As novas linhas arquitetônicas que definem o conceito de moradia contemporânea, com ambientes personalizados, charmosos e aconchegantes, são reveladas em cada detalhe por um grupo seleto de engenheiros, arquitetos e designers”, cita a editora de Revistas e Suplementos do LIBERAL, Leslie Cia Silveira.

TEMAS. Para a edição 2018, o anuário buscou referências junto a profissionais dos diversos segmentos, dentre eles, arquitetos e engenheiros de Americana e região, e também visitou as principais mostras de arquitetura e decoração para trazer tudo o que diz respeito às novas formas de morar bem.

“Elegemos entre os principais temas desta 11ª edição do Anuário CASA, os ambientes integrados, que apostam na versatilidade das paredes e divisórias de vidro para criar espaços funcionais e mais iluminados, buscando uma comunhão maior com a natureza”, destaca a editora.

O efeito dos revestimentos geométricos e 3D, as tendências em cores para ambientes internos e externos, além do uso do LED como elemento decorativo também estão na revista. O leitor poderá conferir ainda dicas de materiais, móveis e outros elementos que não podem faltar no home office, quarto das crianças, lavanderia e home theater.