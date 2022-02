Afeto entre pessoas e animais inspira nova Revista L Pets

A relação de amor e respeito estabelecida na adoção de um animal, o carinho cotidiano e os cuidados com a saúde servem como fio condutor pela nova edição da Revista L Pets. A publicação já começou a ser distribuída aos assinantes de revistas do Grupo Liberal. Ela também pode ser encontrada, com edições limitadas, nas principais bancas de jornal de Americana e também na sede da empresa.

Thor Eduardo: pitbull de Americana estrelou a capa da nova edição da revista – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Ao longo de 66 páginas, a revista não só apresenta histórias de amizade, como também traz informações úteis e confiáveis, através da consultoria de especialistas da medicina veterinária da região. Trata-se da terceira edição voltada para o tema.

“Além de se encantar com nossas histórias, se atualize com matérias cheias de informações, dicas e orientações focadas no bem-estar dos pets”, convida a editora Valéria Barreira, lembrando que o conteúdo estimula a posse responsável e os cuidados com os animais de estimação.

A matéria de capa convida o leitor a conhecer Thor Eduardo, um pitbull de Americana que quebra paradigmas na internet. Também são destaque os animais doadores de sangue, que ajudam a salvar as vidas de outros pets.

Quem gosta de aves vai conhecer um pouco melhor as calopsitas e descobrir por que elas são ótimas companhias para tutores de todas as idades. Também vai se informar através do “SOS Animal”, com recomendações essenciais para casos de imprevistos com os bichinhos.

Tutores Nilo Fornaziero e Camila Parceli estiveram com o cão Thor Eduardo na sede do LIBERAL, nesta segunda-feira – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Respondendo às principais dúvidas relacionadas à saúde de cães e gatos, a reportagem também apresenta um mini-guia com recomendações e dicas. O leitor encontra ainda informações para garantir qualidade de vida aos animais que vivem em apartamentos.

Além disso, a Revista L traz novidades do mercado pet, apresentando uma grande diversidade de produtos e serviços que atendem aos animais e seus tutores. Através da coluna Eclética, é possível conhecer e se identificar com os leitores apaixonados pelos seus pets.