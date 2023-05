8 tipos de terapias para o seu pet que você precisa conhecer

Avaliar e cuidar do paciente por inteiro, considerando aspectos físicos, mentais, emocionais, energéticos e espirituais, além do estilo de vida junto à família, é a prioridade da medicina veterinária integrativa.

São muitas especialidades e técnicas que podem ser combinadas, inclusive com os tratamentos medicamentosos convencionais, potencializando os efeitos terapêuticos esperados e contribuindo para a qualidade de vida do animal.

Pensando nisso, a Revista L Pets consultou especialistas, que apontaram possibilidades de terapias de medicina veterinária integrativa que vale a pena os pais de pets conhecerem. Confira!

CROMOTERAPIA. Terapia biofísica preventiva ou complementar que estuda as diferentes frequências das sete cores do arco-íris e seus efeitos terapêuticos. A aplicação da cor adequada proporciona saúde, bem-estar e conforto emocional, por isso a indicação para animais com distúrbios físicos ou emocionais.

“As cores agem nos campos vibracionais do corpo, promovendo simultaneamente reações nos órgãos e modificações no campo energético, com ação sutil no organismo, mas com benefícios notáveis”, destaca Salete Candido, médica veterinária do LM Hospital Veterinário.

QUIROPRAXIA. Técnica manual utilizada para diagnóstico, tratamento e prevenção de problemas do sistema neuro-músculo-esquelético, que envolve as articulações, músculos, tendões, ossos, nervos e outras estruturas responsáveis pelo movimento do corpo, bem como os efeitos destas alterações sobre a saúde geral. Segundo a especialista do LM Hospital Veterinário, a quiropraxia realiza a correção e realinhamento do corpo, com o objetivo de reduzir o risco de lesões, diminuir dores, liberar movimento e melhorar o funcionamento do organismo como um todo.

MEDICINA CANABINOIDE. Modalidade terapêutica que também pode ser utilizada na medicina integrativa para os pets, a medicina canabinoide é regulamentada pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). A médica veterinária da Clínica Veterinária PetRoom explica sobre a necessidade de uma receita específica para a compra do fármaco controlado, em forma de pomadas, spray sublingual ou gotinhas via oral. A indicação normalmente é para animais com câncer ou dores crônicas, idosos com artrose e pets com problemas renais que não podem utilizar antiinflamatórios. Dentre os efeitos esperados estão melhora nas dores e no apetite, resultando em mais disposição e bom humor. “Nosso foco é melhorar a qualidade de vida dos animais, principalmente daqueles que o tutor optou por não fazer um procedimento cirúrgico radical ou tratamento com quimioterapia. Temos utilizado em alguns pacientes, que têm respondido de uma maneira muito próspera”, afirma Maria Laura Bignotto Pereira.

BIORRESSONÂNCIA. “É um sistema de análise biofísico capaz de detectar, através da ressonância, a frequência emitida por seres vivos, microorganismos e compostos químicos”, define a especialista do LM Hospital Veterinário. Bastante utilizada nos Estados Unidos,

Europa e Japão para diagnóstico e tratamento, permite avaliar o estado geral de saúde ou em particular de um órgão ou sistema, através da identificação de alterações nas frequências, que possuem um comprimento de onda eletromagnético ressonante ou dissonante.

FOTOBIOMODULAÇÃO. Antes conhecida como terapia a laser de baixa intensidade, a fotobiomodulação consiste na aplicação de luz (Laser ou LED) capaz de induzir um processo fotoquímico, principalmente nas mitocôndrias, com estimulação promovendo aumento do metabolismo celular e analgesia, regeneração de tecidos, cicatrização de feridas e redução de fadiga muscular, entre outros efeitos. As aplicações são indicadas quando se deseja melhorar a circulação sanguínea e linfática, melhorar a imunidade, combater radicais livres, combater doenças respiratórias e inflamatórias e prevenir o envelhecimento do organismo, explica a médica veterinária Salete Candido.

SPA DAY COM OFURÔ. “Recomendamos para todo tutor que queira proporcionar um momento de relaxamento para o seu pet. O ofurô tem vários benefícios, tanto para a saúde física, quanto mental”, ressalta Maria Laura Bignotto Pereira, médica veterinária da Clínica Veterinária Pet Room. Ela explica que o banho por imersão melhora o aspecto da pele e da pelagem, mas, principalmente, melhora a circulação sanguínea, proporciona relaxamento e redução da ansiedade dos animais. Também é possível personalizar o spa day com óleos essenciais, escolhidos de acordo com a necessidade do cão.

OXIGENOTERAPIA EM CÂMARA HIPERBÁRICA. Indicado no pós-operatório de cirurgias ortopédicas, feridas de difícil cicatrização e picadas de animais peçonhentos, o uso da Câmara Hiperbárica também potencializa o efeito de alguns antibióticos e por isso pode ser complementar a diversos tratamentos. Também é indicado em quadros de pancreatite, insuficiência renal crônica, cardiopatia e traumas intracranianos. No interior da câmara, a pressão da oxigenação chega a ser 30 vezes maior do que a pressão normal, e o principal efeito é a regeneração celular. O animal fica acordado, não é sedado nem medicado. “É um tratamento sistêmico, que contribui para um processo de regeneração celular acelerado. Existem apenas oito câmeras hiperbáricas no país, e a nossa é uma delas. É uma novidade no mercado”, afirma Felipe Eloy Vilares, médico veterinário da Myourpet.

NUTRACÊUTICOS. São um tipo de suplemento que contém nutrientes comprovadamente capazes de beneficiar a saúde, tanto para prevenir como para tratar doenças. São também complementos das necessidades diárias dos animais que utilizam alimentação natural. Segundo Flávia Semeghini Urso, farmacêutica fundadora da Amor ao Bicho Farmácia de Manipulação Veterinária, que é especialista em dietoterapia e medicina nutracêutica, alguns exemplos comuns são a glucosamina (tratamento de artrite), ácidos graxos ômega-3 (tratamento de condições inflamatórias, lipemia e melhora da saúde cardiovascular), antioxidantes (ajudam a prevenir cânceres) e probióticos (microorganismos vivos que atuam no sistema imunológico, atividades gastrointestinais, ansiedade e controle da microbiota intestinal). A maioria não traz efeitos colaterais, mas a indicação cabe a um profissional habilitado.