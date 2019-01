‘Zumbilândia 2’ tem produção confirmada e deve estrear em outubro

A comédia pós-apocalíptica Zumbilândia (Zombieland, no original) vai retornar aos cinemas em 2019, dez anos após o lançamento do primeiro filme. A sequência vai contar com o quarteto de protagonistas original (Woddy Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone e Abigail Breslin) e deve chegar às telonas em outubro deste ano.

Nesta semana, o filme ganhou seu primeiro cartaz – e de uma forma bem humorada: numa comparação do elenco atual com o elenco do filme original, há dez anos, numa brincadeira no estilo #10yearschallenge. Confira a mudança dos atores nesse período:

Na trama, quando o grupo se separa depois de uma briga entre Columbus (Eisemberg) e Wichita (Stone), Little Rock (Breslin) foge com um novato chamado Berkley, fazendo com que o trio se aventure novamente pelo mundo infestado de zumbis em busca de sua amiga fugitiva. Ao longo do caminho, Tallahassee (Harrelson) encontra Nevada, uma “caçadora de zumbis implacável” que parece ser o par perfeito para ele.

Além do quarteto, o filme vai contar com Rosário Dawson (a Claire das séries da Marvel na Netflix, como Demolidor e Luke Cage), Zoey Deutch e Avan Jogia. Zumbilândia 2 deve iniciar suas gravações ainda esta semana, com roteiro de Paul Wernick e Rhet Reese. Ruben Fleischer, diretor do filme original, retorna para a sequência.