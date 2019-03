Warner celebra os 80 anos de Batman com maratona especial de filmes

Há 80 anos, Batman fazia a primeira aparição nos quadrinhos. E para celebrar a data, a Warner Channel irá exibir três longas do herói que, todos os dias em Gotham City, combate a corrupção e a onda de crimes que assola a população.

A maratona será no dia 30 de março, sábado, às 17h20, de acordo com informações do canal. Os três filmes selecionados relembram a mente tática do Homem-Morcego em períodos diferentes da história.

O primeiro longa a ser exibido é Batman: O Retorno, de 1992, dirigido e produzido por Tim Burton. Bruce Wayne enfrenta dois criminosos peculiares: Pinguim, que busca ser aceito socialmente e quer ser o dono de Gotham City, e a sedutora Mulher Gato. Batman é interpretado por Michael Keaton e o filme conta com outros grandes nomes como Michelle Pfeiffer, Danny DeVito, Christopher Walken e Michael Gough. A produção foi indicada ao Oscar nas categorias Melhores Efeitos Visuais e Melhor Maquiagem.

Na sequência, a Warner Channel vai exibir Batman – O Cavaleiro das Trevas, de 2008, dirigido por Christopher Nolan. Cristian Bale deu vida ao personagem principal que, com a ajuda do Tenente Gordon e do promotor público Harvey Dent, quer destruir o crime organizado para sempre. No longa, Heath Ledger, Morgan Freeman, Gary Oldman, Michael Caine, Maggie Gyllenhaal e Aaron Eckhart fazem parte do elenco.

E, a partir das 22h30, Batman x Superman: A Origem da Justiça, de 2016, encerra a maratona em homenagem ao aniversário de 80 anos do personagem. O confronto entre Superman e Zod em Metrópolis faz com que a população mundial se divida sobre a existência de extraterrestres. Enquanto muitos consideram o Superman como um novo “deus”, há aqueles que acham extremamente perigoso que haja um ser tão poderoso sem qualquer tipo de controle. Bruce Wayne é um dos que acreditam nesta segunda hipótese. Com isso, sob o manto de um Batman violento e obcecado, eles se enfrentam enquanto o mundo se pergunta que tipo de herói precisa. Com Ben Affleck como Batman e Henry Cavill como Superman. No elenco, Amy Adams, Jesse Eisenberg, Diane Lane, Laurence Fishburne, Jeremy Irons, Holly Hunter, Lauren Cohan e Gal Gadot.