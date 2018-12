‘Vingadores: Ultimato’ é o nome oficial do novo filme da Marvel; assista ao trailer

A Marvel Studios divulgou nesta sexta-feira o primeiro trailer de Vingadores: Ultimato, filme que dá sequência aos acontecimentos de Vingadores: Guerra Infinita. O longa, que chega aos cinemas brasileiros em 25 de abril de 2019 não revela muitos ponto da trama, ao contrário: gera ainda mais dúvidas na cabeça dos fãs. Confira.

Na prévia, vemos Tony Stark (Robert Downey Jr.) numa nave, à deriva no meio do espaço. Ele envia uma mensagem à Pepper Potts (Gwyneth Paltrow) dizendo que está sem água e comida e logo ficará sem oxigênio. No filme anterior, Stark vai para Titan, planeta de Thanos, para enfrentá-lo. Quando o Titã Louco vem para a Terra atrás das Jóias do Infinito e faz o estalar de dedos, o Homem de Ferro fica no planeta ao lado de Nebula (Karen Gillan).

Em outro momento curioso, Scott Lang (Paul Rudd) aparece na porta da sede dos Vingadores, onde está o Capitão América (Chris Evans) e Viúva Negra (Scarlett Johansson). A questão é: como ele deixou o reino quântico, onde estava preso no final de Homem-Formiga e a Vespa? Além disso, o trailer revela o retorno de Gavião Arqueiro (Jeremy Renner).