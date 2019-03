‘Toy Story 4’: Novo trailer traz mais cenas de Buzz Lightyear

A Disney divulgou mais um trailer com novas cenas do filme Toy Story 4. Desta vez, a maior parte das cenas divulgadas são focadas no personagem Buzz Lightyear. Toy Story 4 estreia no Brasil em 20 de junho.

Além de personagens conhecidos como Woody e Buzz Lightyear, a história contará com um novo brinquedo, chamado Forky, um garfinho com olhos colados feitos por Bonnie, a nova criança à qual Woody pertence.

Confuso, Forky acaba fugindo e Woody vai atrás dele – porém, os dois acabam caindo do trailer no qual a família da garotinha mora, dando desenrolar às diversas aventuras presentes no longa.

Assista ao novo trailer de Toy Story 4 abaixo: