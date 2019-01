‘The Batman’: filme estreia em 2021 e trará lado detetive do herói da DC

Foto: Divulgação

O diretor Matt Reeves (Planeta dos Macacos: A Guerra), em entrevista ao site The Hollywood Reporter, afirmou que o próximo filme do Homem-Morcego – chamado por enquanto apenas de “The Batman” -, terá uma abordagem diferente das adaptações anteriores do personagem da DC Comics no cinema. “É muito sob o seu ponto de vista, um conto noir do Batman. É um Batman muito mais no modo detetive do que já vimos nos filmes”, disse.

De acordo com o cineasta, o Batman “deveria ser o maior detetive do mundo”, mas isso nunca foi abordado de verdade no cinema. A produção, que deve chegar aos cinemas em 2021, pode contar com vários vilões clássicos do Homem-Morcego, segundo Reeves. “Haverá uma galeria de vilões”, afirmou. O processo de escolha do elenco deve começar em breve. “Eu estou fazendo outra passagem no roteiro e vamos começar a desenvolver coisas conceituais”, ressaltou.

O longa não tem uma data exata para lançamento, mas Reeves aponta para o “final da primavera ou verão” de 2021. Sendo assim, a estreia deve ocorrer entre junho e julho (quando é a temporada de calor e férias dos EUA). O diretor se mostrou empolgado com a produção. “A Warner Bros. tem me dado muito apoio e me deu muito tempo, compartilhando da mesma paixão que eu tenho por essa história”.

Ele não deu mais informações sobre o longa. Rumores apontam que Ben Affleck, que viveu o herói nos filmes Batman vs. Superman e Liga da Justiça, não retornará ao papel e um novo ator, mais jovem, será escalado. Os boatos também apontam que o Pinguim será um dos vilões presentes no filme.