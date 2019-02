Teaser da 3ª temporada de ‘The Handmaid’s Tale’ é exibido no Super Bowl

A espera pela terceira temporada de The Handmaid’s Tale pode estar chegando ao fim. No último domingo, 3, a série ganhou um teaser exibido durante o intervalo do Super Bowl, a final da NFL.

O teaser foi inspirado na campanha presidencial Morning in America de Ronald Reagan, exibida nas televisões norte-americanas em 1984. Um narrador começa o vídeo dizendo: “É manhã novamente na América. Hoje, mais mulheres vão ao trabalho do que nunca antes na história do nosso país. Este ano, dezenas de crianças nascerão para família felizes e saudáveis. É manhã de novo. É manhã de novo”. Então, a voz de Elisabeth Moss como June surge: “Acorde, América. A manhã acabou”.

A terceira temporada ainda não tem data de estreia definida, mas espera-se que chegue ao serviço de streaming Hulu em abril, assim como as temporadas anteriores.