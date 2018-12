Após dois dias intensos de combate, a equipe Storm é a grande vencedora do Desafio UNILoL, realizado no auditório da Riot Games, na cidade de São Paulo. O time, que representa a Universidade Federal do ABC, venceu a equipe Minerva (da Universidade Federal do Rio de Janeiro) em uma série de 5 partidas, com resultado de 3 a 0, sendo aclamado como melhor time universitário de League of Legends do Brasil.

Também participaram do Desafio UNILoL os times Azure Jays e Blackbulls Gaming, que perderam as séries MD3 na fase classificatória, realizada no sábado, 1° de dezembro.

Os times, que puderam aproveitar a experiência de viver um final de semana na pele de um pro player, ainda tiveram a oportunidade de jogar na casa do CBLoL (Campeonato Brasileiro de League of Legends) pela primeira vez, serem narrados pelo Gruntar, caster do Circuito Desafiante (série B do campeonato), com comentários do Nappon (Jungle da PaiN Gaming), e verem seus jogos transmitidos nos canais oficiais da Riot Games no YouTube e na Twitch.

Para participar do UNILoL – programa universitário criado pela Riot para fomentar o desenvolvimento de ações sociais e competitivas no universo acadêmico -, os estudantes devem entrar no site do UNILoL e buscar a página do perfil do clube da sua universidade. Caso a instituição ainda não tenha um perfil, o aluno pode buscar apoio junto ao diretório acadêmico para criar a página. Ao todo, são mais de 179 clubes universitários cadastrados de todo o Brasil. Os participantes ainda têm acesso a dicas sobre como coordenar torneios e dar visibilidade às equipes.