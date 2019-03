Stan Lee pode aparecer em ‘Vingadores: Ultimato’, diz produtor

Stan Lee, que morreu em novembro do ano passado aos 95 anos, deve aparecer no filme Vingadores: Ultimato, que chega aos cinemas do mundo todo em abril. Em entrevista ao Entertainment Tonight, o produtor Kevin Feige respondeu com um “sim” à pergunta sobre uma possível aparição do escritor e diretor no longa-metragem.

Foto: Divulgação

A participação de Lee em filmes da Marvel não é novidade. Além de sua contribuição expressiva nesse universo, a lenda dos quadrinhos é conhecida também por aparecer em todos os filmes, em pontas rápidas, quase sempre de maneira bem-humorada.

Desde 2000, foram pelo menos 27 aparições. A primeira delas, naquele ano, foi em X-Men, quando ele fez um vendedor de hot dog. O site americano perguntou ainda se Stan Lee será visto em Homem-Aranha: Longe de Casa, que também tem estreia marcada para este ano. “Veremos. Nós filmamos algumas outras (aparições), mas estamos chegando na última delas”, disse Feige.