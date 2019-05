Série animada de ‘O Menino Maluqunho’ estreia em 2020 na Netflix

Foto: Reprodução

O Menino Maluquinho é descrito pelo seu criador, o quadrinista Ziraldo, como um garoto que tinha “o olho maior que a barriga, fogo no rabo e vento nos pés” – além de uma panela na cabeça. Um dos personagens mais icônicos da literatura brasileira, ele foi criado no dia 24 de outubro de 1980 e nesses quase 40 anos, o personagem já vendeu mais de 8 milhões de livros e foi traduzido para mais de 20 idiomas.

Agora, esse sucesso todo vai parar na televisão, por meio da Netflix. O serviço de streaming anunciou que fará uma série animada do personagem. “Este será um novo capítulo na vida do Menino Maluquinho, e a parceria com a Netflix dará aos fãs do mundo inteiro a oportunidade de conhecer suas histórias”, declarou Ziraldo. A produção deve chegar à plataforma no ano que vem, quando o personagem celebra quatro décadas.

Recentemente, o Menino Maluquinho participou de um “crossover” com a Turma da Mônica, criação máxima de Mauricio de Sousa, no livro “MMMMM – Mônica e Menino Maluquinho”. A união entre a turma do bairro do Limoeiro e a Turma do Menino Maluquinho foi escrito por Manuel Filho, ilustrado por Mauricio de Sousa e Ziraldo. A segunda parte desta aventura deve ser lançada ainda em 2019.