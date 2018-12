Roteirista explica motivo de Shun ser mulher em novo ‘Cavaleiros do Zodíaco’

Foto: Divulgação

O clássico anime Os Cavaleiros do Zodíaco ganhará uma nova série na Netflix e teve seu trailer revelado no último domingo, 10. O personagem Shun de Andrômeda, um homem na série original, será representado como uma mulher na nova animação e tem dado o que falar. Em resposta a diversas perguntas que vem recebendo sobre o fato, o roteirista Eugene Son falou sobre a mudança em seu Twitter.

“Quando começamos a desenvolver essa nova série, queríamos mudar muito pouco. Os principais conceitos de Saint Seiya que a fizeram ser amada continuam fortes. A maioria deles se mantém firmes mesmo trinta anos depois.”

“A única coisa que me preocupava: os cavaleiros de bronze com o Pegasus são todos caras. A série sempre teve personagens mulheres fantásticas e fortes, e isso reflete no grande número de mulheres que são apaixonadas pelo mangá e pelo anime. Mas 30 anos atrás, um grupo de homens lutando para salvar o mundo sem nenhuma mulher por perto não era grande coisa. Esse era o padrão até então.”

“Hoje o mundo mudou. Garotos e garotas trabalhando lado a lado é o padrão. Nós somos acostumados a ver isso. Certo ou errado, o público pode interpretar uma equipe só de homens como nós tentando tomar um posicionamento sobre algo.”

Boatos que eu exibi o trailer de Saint Seiya: Os Cavaleiros do Zodíaco na #CCXP18 agorinha... Mas vou mostrar pra todo mundo aqui porque meu cosmo tá muito elevado. pic.twitter.com/5Ek2Z8V1dK — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) 9 de dezembro de 2018

Em seguida, Eugene explicou que já havia diversas personagens femininas na trama, como Saori (que agora será chamada de Sienna), mas ficaram em dúvida entre dar-lhes poderes e transformá-las em cavaleiros de bronze ou criar uma nova personagem para tal.

“Mas eu não queria criar uma nova personagem mulher que seria óbvia – especialmente se ela não fosse criada naturalmente, e não tivesse personalidade alguma além de ‘ser a garota'”, continuou.

O roteirista afirma que a equipe passou a trabalhar em um personagem “maravilhoso”, Shun de Andrômeda, para que se tornasse Shaun de Andrômeda: “O conceito principal de Andrômeda não vai mudar. Ela usar suas correntes para defender a si mesma e a seus amigos – o que ela aprendeu de seu irmão protetor, que a ensinou a lutar.”