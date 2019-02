Protagonista de ‘The Handmaid’s Tale’ é estrela do punk em ‘Her Smell’

Foto: Divulgação

A atriz Elisabeth Moss, protagonista da série ‘The Handmaid’s Tale’, já ganhou vários prêmios e mostrou sua versatilidade em diversas obras, mas nada se equipara ao seu papel em ‘Her Smell’ (ainda sem título ou data oficial de lançamento no Brasil), musical que estreia em abril nos EUA. No longa, ela vive Becky, vocalista de uma banda punk dos anos 1990.

O filme acompanha a vida de Becky em dois momentos distintos: primeiro, no passado, no auge do sucesso, quando a cantora se vê envolta no vício de álcool e drogas; e no presente, já no ostracismo, quando é abordada por um jornalista para contar a sua história de vida. ‘Her Smell’ é dirigido por Alex Ross Perry.

Cara Delevingne (“Esquadrão Suicida”), Dan Stevens (“Legion”), Ashley Benson (“Pretty Little Liars”), Amber Heard (“Aquaman”) e Virginia Madsen (“Sideways”) também estão no elenco.