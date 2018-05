‘Pokémon Let’s Go’ é anunciado para Nintendo Switch

O primeiro (e muito aguardado) game da série principal de Pokémon para o Nintendo Switch foi anunciado na noite de ontem pela Nintendo. Pokémon Let’s Go Pikachu e Let’s Go Eevee unem mecânicas clássicas dos RPGs da franquia (lançados para Game Boy e Nintendo 3DS, por exemplo), como batalhas em turno, com elementos vistos em Pokémon GO (game mobile produzido pela Niantic e lançado em 2016). As duas versões do game serão lançadas em 16 de novembro.

A Nintendo também confirmou que o game é um retorno às origens da franquia: o jogador vai visitar mais uma vez o continente de Kanto (original de Pokémon Red/Blue e Yellow, lançados para o Game Boy), e contará apenas com os 151 monstrinhos da primeira geração – além das suas versões do continente de Alola (vistos em Sun/Moon).

Também não haverá batalhas online, já que a proposta é que o game seja, segundo o produtor Junichi Masuda, uma porta de entrada de novos jogadores à série. Ainda segundo Masuda, Pikachu ou Eevee (dependendo da versão escolhida), seguirão o treinador por toda a jornada e não entrarão na Pokébola.

Uma das principais funcionalidades do novo game é sua conexão com Pokémon Go via Bluetooth. Além da mecânica de captura de monstrinhos ser parecida, Pokémon capturados no game de celular poderão ser enviados para o Nintendo Switch, tornando a missão de capturar todos os bichinhos mais simples. Além disso, jogadores poderão enviar itens e outros presentes para o jogo mobile.

Embora seja um game de RPG, Pokemon Let’s Go lembra muito Pokémon GO. No jogo mobile, o jogador captura os monstrinhos arremessando a pokébola com o dedo. No game para Switch, o conceito é o mesmo, mas o treinador usará o Joy-Con do console. É possível também jogar em modo cooperativo, com um segundo jogador ajudando nas capturas e nas batalhas. Segundo Masuda, não haverá batalhas contra Pokémon selvagens, assim como em Pokémon GO.

A Nintendo também anunciou um novo dispositivo, especialmente para o game: trata-se da Poké Ball Plus, um acessório que será lançado no mesmo dia do game e pode ser usado para dar mais imersão ao jogador. Ele funciona exatamente como o Joy-Con e pode ser usado para capturar os monstrinhos, com a diferença que você pode “guardar” um Pokémon dentro desse acessório e levá-lo para qualquer lugar.

Por fim, a Nintendo confirmou ainda que Pokémon Let’s Go Pikachu/Eevee não é o game da série principal de RPG anunciado na E3 do ano passado. Segundo a empresa, a Game Freak está trabalhando num game totalmente novo e mais fiel às raízes da franquia, mas o lançamento está previsto apenas para 2019.