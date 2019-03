Personagens da Marvel visitam a Zanini Kids

Os fãs do universo Marvel poderão ver de perto, neste domingo, dois personagens que têm feito sucesso nas telinhas: a Capitã Marvel e o Homem de Ferro. Eles marcarão presença na loja Zanini Kids do Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste, das 15 às 16 horas.

A visita foi motivada pela estreia do filme Capitã Marvel, que está em cartaz nos cinemas desde a última quinta-feira. Foto: Divulgação

“A gente está sempre trazendo os personagens dos filmes, os que a moçada gosta. A gente prefere trazer o que está no cinema. E na loja do Tivoli, como é no shopping, onde tem o cinema, é mais movimentado”, disse Silvana Rosineli, proprietária da loja.

Além da heroína, a Zanini também decidiu convocar o Homem de Ferro, personagem mais antigo da atual saga cinematográfica da Marvel. Os dois estarão disponíveis para fotos.

No dia 6 de janeiro, o estabelecimento também havia recebido o robô alienígena Bumblebee, um dos protagonistas da saga Transformers. Naquela ocasião, os fãs lotaram a loja e também ocuparam o corredor.