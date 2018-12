Paramount divulga primeira imagem de ‘Sonic, o Filme’; confira

As primeiras imagens do personagem Sonic em seu filme que misturará animação gráfica e live-action foram divulgadas pela Paramount Pictures nesta segunda-feira, 10.

O teaser de 10 segundos mostra o clássico personagem dos games da Sega em alta velocidade para, no fim, ser exibido um pôster do longa.

Sonic, O Filme tem Jim Carrey e James Marsden como nomes confirmados no elenco, está sendo feito pelos mesmos criadores de Velozes e Furiosos e Deadpool e tem estreia prevista para 11 de agosto de 2019 nos Estados Unidos.

O aspecto sombrio do simpático personagem do mundo dos games, porém, parece não ter agradado a todos os fãs. Nas redes sociais, alguns destacam certo “medo” da nova aparência do personagem, e outros atentaram também às suas fortes pernas.