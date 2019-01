Os ‘Caça-Fantasmas’ vão voltar ao cinema em 2020

Foto: Divulgação

Os Caça-Fantasmas vão voltar às telas dos cinemas no ano que vem. Nesta quarta-feira, a Entertainment Weekly divulgou o primeiro teaser do novo filme, anunciado oficialmente nesta terça. Ainda não há nenhuma informação concreta sobre enredo ou elenco, mas já se sabe que a produção será uma sequência direta de Caça-Fantasmas II, lançado em 1989. Na prévia, o carro utilizado pelos heróis originais, o Ecto-1, aparece escondido (ou esquecido?) em um celeiro. Confira:

Jason Reitman comandará o novo longa. Ele é filho de Ivan Reitman, que comandou os dois primeiros filmes da franquia. Jason também é coroteirista ao lado de Gil Kenan. Ainda se sabe, no entanto, se os atores do quarteto original, como Bill Murray e Dan Aykroyd, vão aparecer. O diretor, no entanto, fez testes com atores mais jovens para quatro papéis não revelados.

Essa não é a primeira vez que os Caça-Fanstamas tentam um retorno aos cinemas. Em 2016, o diretor Paul Fig comandou uma espécie de reboot da franquia, mas dessa vez, com um quarteto feminino como protagonista (Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon e Leslie Jones). A mudança não agradou aos “fãs” de longa data, que encheram as redes sociais com críticas sobre a alteração do sexo dos protagonistas. Para coroar os problemas, o filme recebeu notas mornas dos críticos.