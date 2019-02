Novo Zelda, Mario Maker 2 e Hellblade anunciados para Nintendo Switch

Na noite desta quarta-feira, dia 13, a Nintendo realizou o primeiro Nintendo Direct de 2019, evento online no qual mostrou alguns dos games que serão lançados ainda este ano no Switch, console híbrido da empresa. Entre as surpresas mostradas na apresentação, estão Super Mario Maker 2, em que os jogadores podem criar suas próprias fases inspiradas no mundo de Super Mario e colocá-las online para outros jogadores e um remake de The Legend of Zelda: Link’s Awakening, além da chegada de Hellblade: Senua’s Sacrifice. A apresentação durou cerca de 36 minutos, o bastante para que a Nintendo divulgasse vários games, como franquias famosas, ports e até novas IPs.

Confira um resumo da apresentação:

Super Mario Maker 2: Sequência de Super Mario Maker, lançado para WiiU, permite o jogador criar suas próprias fases. Nessa sequência, a Nintendo colocou novos elementos para a criação das fases, como rampas, cenários no deserto e neve, novos inimigos e até elementos vistos em Super Mario 3D World, também para WiiU, como a transformação de Mario em gato. Chega em junho de 2019;

Remake de The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Lançado originalmente em 1993 para o Game Boy, esse foi o primeiro Zelda a chegar a uma plataforma portátil. Agora, mais de 25 anos depois, ganha uma nova versão, com gráficos totalmente reformulados, mas mantendo a essência do game, com uma visão e jogabilidade em 2D. Ainda não tem uma data de lançamento definida, mas sai ainda este ano – talvez no segundo semestre;

Astral Chain:

A Platinum Games, que também está produzindo Bayonetta 3 para Switch, surpreendeu ao revelar Astral Chain, um game de ação dirigido por Takahisa Taura, designer de NieR: Automata e supervisionado por Hideki Kamiya, criador de Bayonetta. No enredo, você controla membros de forças especiais que lutam contra a invasão de monstros alienígenas;

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Lançado para Playstation 4, Xbox One e PC, o game chega agora também ao Switch. Produzido pela Ninja Theory, o game arrancou elogios da crítica pela sua perturbadora abordagem de problemas psicológicos em seu enredo. Na trama, Senua é uma guerreira celta que sofre de psicose severa e experimentou um imenso trauma após seu lar ter sido invadido e destruído por guerreiros vikings. Hellblade acompanha a jornada dela até Helheim, o mundo dos mortos da mitologia nórdica governado por Hela;

Fire Emblem: Three Houses

A Nintendo anunciou que Fire Emblem: Three Houses chega ao Switch em 26 de julho. A empresa mostrou muitos detalhes da história e do gameplay do título, que coloca o jogador no papel de um professor em uma escola no meio de três reinos (algo que lembrou um pouco a premissa da saga Harry Potter). Você deve escolher uma das três casas para ensinar nessa universidade, cada uma representando um dos três países do game e relacionamentos com personagens melhoram as habilidades de seu personagem;

Confira a lista de todos os games anunciados nesta Direct:

Super Mario Maker 2

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order

BOX BOY! + BOX GIRL!

Super Smash Bros. Ultimate (atualização)

Captain Toad Treasure Tracker (atualização)

Bloodstained: Ritual of the Night

Dragon Quest Builders 2

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition

Disney Tsum Tsum Festival

Starlink: Battle for Atlas (atualização)

Rune Factory 4 Special

Rune Factory 5

Oninaki

Yoshi’s Crafted World (anúncio da Demo)

Fire Emblem: Three Houses

Tetris 99

Dead by Daylight

Deltarune: Chapter 1

Daemon X Machina (anúncio da Demo)

GRID Autosport

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Mortal Kombat 11

Unravel Two

Assassin’s Creed III Remastered

FINAL FANTASY VII, Chocobo’s Mystery Dungeon EVERY BUDDY!, FINAL FANTASY IX (datas de lançamento)

Astral Chain

The Legend of Zelda: Link’s Awakening