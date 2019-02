Novo trailer de ‘Aladdin’ mostra Will Smith como o Gênio

A Disney divulgou neste domingo, 10, um novo trailer do live-action de Aladdin, uma das grandes apostas do estúdio para 2019. No vídeo, é possível ver Will Smith em ação, como o Gênio, pela primeira vez. O filme chega aos cinemas no dia 23 de maio de 2019.

O elenco inclui ainda Mena Massoud (Aladdin), Naomi Scott (Jasmine), Marwan Kenzari (Jafar), Navid Negahban (sultão), Nasim Pedrad (Dalia), Billy Magnussen (Prince Anders) e Numan Acar (Hakim).

Aladdin tem direção de Guy Ritchie (Sherlock Holmes) e roteiro de John August (Dark Shadows, Big Fish) com base no filme de animação de 1992 e nas histórias de Mil e Uma Noites.