Nova animação de criador de ‘Os Simpsons’ estreia em agosto na Netflix

Foto: Divulgação

Os Simpsons é a animação com mais tempo na TV – já são mais de 20 anos – e, com tamanho sucesso, o criador Matt Groening não arriscou em outros projetos. Até agora. Na última quarta-feira, 23, sua nova animação ganhou data de estreia.

No Twitter, foi apresentado um pouco dos personagens de Disenchantment, série que vai estrear com exclusividade na Netflix no dia 17 de agosto. A animação tem uma temática de fantasia medieval e será uma comédia, inicialmente com dez episódios.

Disenchantment vai mostrar as aventuras de Bean, “uma jovem princesa alcoólatra, seu elfo chamado Elfo e sua ‘demônia’ pessoal Luci”. Em sua jornada, o trio encontra “ogros, espíritos, trolls, harpias, diabinhos e muitos tolos humanos”.

“Será sobre vida e morte, amor e sexo, e como manter-se rindo em um mundo cheio de sofrimento e idiotas, apesar do que os magos e sábios e outros idiotas falam pra você”, Groening disse em um comunicado no ano passado.